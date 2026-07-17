INVERSIÓN DE CASI 149.000 EUROS
Cariñena actualiza sus piscinas municipales para ofrecer mayor seguridad y comodidad a los usuarios
LA Crónica de Campo de Cariñena
Las piscinas municipales de Cariñena ofrecen este verano unas instalaciones renovadas gracias a la actuación impulsada por el ayuntamiento, que ha supuesto una inversión de 148.994 euros destinada a mejorar la seguridad, la comodidad y la funcionalidad del recinto para vecinos y visitantes.
Los trabajos han permitido renovar íntegramente las playas de las piscinas, sustituyendo el antiguo pavimento por un nuevo suelo de hormigón poroso de alta permeabilidad, además de renovar las canaletas perimetrales, reparar distintos elementos de los vasos de las piscinas y mejorar la red de riego del recinto.
La actuación también ha incluido la mejora de los vestuarios y espacios de servicio, con trabajos de pintura en suelos y duchas, la sustitución de las puertas de acceso a los vestuarios masculino y femenino, y la renovación de la carpintería exterior del cuarto de control mediante nuevos elementos de PVC.
Las piscinas municipales permanecerán abiertas hasta el 10 de septiembre, víspera de las fiestas patronales, en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas.
Estas obras forman parte del conjunto de actuaciones financiadas a través del PLUS (Plan Unificado de Subvenciones) de la Diputación de Zaragoza, que contempla además otras inversiones en las instalaciones deportivas municipales, entre ellas la renovación de los vallados de la zona deportiva junto al frontón, la mejora integral de las pistas de tenis, la instalación de lonas de sombra en las pistas de pádel, actuaciones en la pista de fútbol sala, la ampliación del circuito de calistenia, y la colocación de un nuevo videomarcador en el campo de fútbol.
El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, ha destacado que estas actuaciones responden al compromiso municipal de seguir modernizando progresivamente las infraestructuras deportivas, y ofrecer a vecinos, clubes y usuarios instalaciones más modernas, seguras y funcionales.
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