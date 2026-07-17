Cariñena impulsa el enoturismo con nuevas actividades y experiencias

La actividad de la Ruta del Vino Campo de Cariñena continúa desarrollándose con intensidad durante este inicio del verano, combinando acciones de promoción, participación institucional y experiencias dirigidas al público.

La promoción del territorio tuvo un importante protagonismo en Aratur. | SERVICIO ESPECIAL

Uno de los acontecimientos más destacados ha sido la celebración de la XXXIII Asamblea General de Acevin, celebrada en Requena, Ciudad Española del Vino 2026. El encuentro reunió a representantes de las diferentes Rutas del Vino de España para analizar los proyectos y acciones que marcarán el futuro del enoturismo. En representación de nuestro territorio asistió Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena, ya que el Ayuntamiento de Cariñena ostenta la Secretaría de Acevin, reforzando el papel activo que desempeña en la Asociación Española de Ciudades del Vino.

Vistas desde Hacienda Molleda. | SERVICIO ESPECIAL

Durante la asamblea se presentaron iniciativas relacionadas con la innovación, la promoción y la calidad turística, entre ellas el nuevo Sistema de Inteligencia Enoturística de Rutas del Vino de España y nuevas herramientas de comercialización. Además, la Ruta del Vino Campo de Cariñena renovó su certificación dentro del club de producto Rutas del Vino de España, reafirmando su compromiso con la excelencia y la mejora continua.

El Club Ciclista Ebro organizó una nueva edición de la Ruta del Vino. | SERVICIO ESPECIAL

La promoción del territorio también tuvo un importante protagonismo en Aratur, el Salón Aragonés del Turismo, donde La Ruta participó junto a Turismo de Aragón y organizó una cata de vinos que permitió mostrar al público la riqueza vitivinícola y la oferta enoturística del territorio.

El Bus del Vino

El pasado 30 de mayo se celebró una nueva edición del Bus del Vino, que en esta ocasión tuvo como destino Fuendetodos. Los participantes visitaron la Casa Natal de Goya, el Museo del Grabado y la Sala de Exposiciones Zuloaga, profundizando en la figura del genial pintor aragonés. La jornada continuó con una visita a Bodegas Hacienda Molleda, donde pudieron conocer de cerca el trabajo de la bodega y degustar sus vinos, para finalizar con una comida en el Restaurante El Paradero, en Paniza. Una nueva propuesta que volvió a combinar patrimonio, cultura, vino y gastronomía.

XLIV Ruta del Vino

El último domingo de junio tuvo lugar la XLIV Edición Ruta del Vino, organizada por el Club Ciclista Ebro. La marcha partió a las 7.00 horas desde la gasolinera de Valdespartera, en Zaragoza, y recorrió algunos de los paisajes más representativos de la Ruta del Vino, atravesando municipios como Longares, Cariñena, Aguarón, Almonacid de la Sierra y Alfamén.

Para tomar fuerzas, los participantes realizaron una de sus paradas de avituallamiento en el Paseo de Cariñena, junto al Portal del Centenario, lugar donde tradicionalmente toman su foto de equipo para luego continuar un recorrido que une deporte, naturaleza y paisaje vitivinícola.

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Comienza la temporada de verano de la iniciativa Vente de Vinos: Maridando Patrimonio. Este es un ciclo de catas al aire libre organizado por la Panadería Luis Ángel que une vino, gastronomía y patrimonio en escenarios emblemáticos del territorio. Cada sesión propone un maridaje entre vinos de la Denominación de Origen Cariñena y repostería artesanal elaborada en horno de leña, ofreciendo a los asistentes una experiencia única.