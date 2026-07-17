El CD Muel consigue el ascenso a Tercera División

Con su ascenso a 3ª División Nacional de Fútbol Sala el pasado 6 de julio, el Club Deportivo Muel dio un motivo de orgullo y alegría, por momentos desbordada, a sus entregados aficionados y a toda la villa tras un vibrante final con la Peña La Murga de Sabiñánigo (Huesca). El desenlace, que concluyó con un contundente, aunque engañoso, 7-4, tuvo como escenario el pabellón polideportivo de Torres de Berrellén (Zaragoza), la cancha asignada por la Federación Aragonesa de Fútbol.

El club certificó este logro tras ganar a la Peña La Murga de Sabiñánigo en la final. | SERVICIO ESPECIAL

Mucho antes de un choque que comenzó con alternancias en el dominio del esférico, las aficiones de ambos equipos llenaron de bullicio y colorido, sobre todo rojo y negro, las gradas del polideportivo, y no pararon de animar a sus respectivos equipos. Poco a poco, el equipo oscense empezó a tener ocasiones claras y se adelantó en el electrónico con dos goles. El CD Muel arriesgó entonces hasta igualar el marcador poco antes del descanso. Cuando parecía que ambos conjuntos firmarían tablas, La Murga puso a los oscenses otra vez en ventaja.

Tras el intermedio, ambos equipos alternaron la posesión hasta casi mediada ya la segunda parte. La Murga anotó entonces otro gol al equipo entrenado por Antonio Albero. Quedaban apenas 10 minutos para la conclusión y se fraguó la gesta: el CD Muel creyó sin desfallecer e igualó el tanteo en un minuto. A apenas dos minutos para la conclusión del encuentro, Muel se adelantó en el marcador. La Peña La Murga se arriesgó a la desesperada, pero en un par de robos defensivos el CD Muel incrementó dos veces consecutivas su ventaja hasta alzarse con el ansiado ascenso.

«Para un pueblo de la entidad de Muel, conseguir algo semejante con chicos exclusivamente del pueblo es un logro realmente complicado», declaró Alex Bernad Martín, segundo entrenador, delegado del equipo y alma mater de algún modo del CD Muel. «El mérito es sin duda de los jugadores, pero este año hemos tenido un primer entrenador de la talla de Antonio Albero que ha conseguido encauzarlos con este balance de la temporada. Él es el verdadero artífice». Tras años como presidente, Alex le ha pasado el testigo a una directiva joven constituida por los propios jugadores: «Ellos son la cara del CD Muel a todos los efectos: directivo y deportivo. Yo les asesoro en lo que puedo, pero ellos son los protagonistas».

Si el año pasado el equipo obtuvo también un segundo puesto, «el hecho es que entonces no hubo playoff como en esta temporada. Lo cierto es que hemos conseguido generar muchísima ilusión. Ha sido una motivación extra fundamental visto el desenlace: en los partidos en el polideportivo local han llegado a concurrir de media ¡más de 500 espectadores, absolutamente entregados…! Quiero hacer hincapié en otro aspecto esencial: cada año manejamos a muchísimos chicos del pueblo a partir de ocho años que van progresando de forma paulatina en las distintas categorías de base».

Pero no todo es de color de rosa… «Ahora llega el gran obstáculo: cómo obtener el presupuesto necesario para afrontar la temporada con todos los gastos que conlleva y mantener la apuesta a un tiempo por las categorías de base; es decir, por seguir haciendo cantera… Las cuotas de los más jóvenes en formación, por ejemplo, son casi irrisorias si las comparamos con otros pueblos del entorno. Por otra parte, al ascender, ya pasamos a formar parte de la Federación Española y ya no de la aragonesa, ¡ojo! Es, por tanto, una categoría ya de rango nacional. ¿Qué supone a mayores? Pues arbitrajes más caros, fichas más onerosas, más desplazamientos y más largos…».

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En esta categoría hay equipos incluso con jugadores semiprofesionales que perciben un estipendio… «Si tenemos que fichar a alguien ajeno estaremos en clara desventaja porque en el CD Muel no cobra ningún jugador: no queremos que se pierda la esencia original. Aspiramos a mantener la categoría exclusivamente con jugadores de la villa capacitados para jugar a tal nivel. En cualquier caso, la prioridad ahora es obtener la financiación necesaria para mantener este sueño que prácticamente todos hemos compartido y que ahora es una causa de toda la localidad», concluye Bernad.