El Centro Mercantil de Cariñena pasa a ser de titularidad municipal

El Ayuntamiento de Cariñena formalizó el pasado 2 de junio la adquisición del edificio que actualmente alberga la sede del Centro Mercantil Industrial y Agrícola de la localidad, culminando así un proceso impulsado por la propia entidad que permitirá preservar el legado de una de las instituciones más representativas de la historia reciente de la ciudad, y garantizar que sus instalaciones continúen al servicio de los vecinos.

Fachada del Centro Mercantil Industrial y Agrícola. |

El acto de formalización de la compraventa contó con la presencia del alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz Gutiérrez, el presidente del Centro Mercantil, José Bellido Comeras, y el notario Rubén Giménez Toro. La operación supone la incorporación al patrimonio municipal de un inmueble de 1.235 metros cuadrados de superficie construida, situado en la calle Mayor, y que desde hace décadas constituye uno de los principales espacios de encuentro social, cultural y festivo de la localidad.

El alcalde, el presidente del Centro Mercantil Industrial y Agrícola y el notario en la firma de la compraventa del edificio. | AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

La adquisición se ha formalizado por un importe de 228.969 euros, una cantidad significativamente inferior a la tasación técnica del inmueble, que sitúa su valor en 982.091 euros. Esta circunstancia supone una importante incorporación al patrimonio municipal en unas condiciones especialmente favorables para el ayuntamiento, al tiempo que garantiza la continuidad de los usos públicos que actualmente alberga el edificio.

Con esta adquisición, el consistorio asume la titularidad de un espacio que ha sido durante generaciones un referente para la convivencia y la participación ciudadana, asegurando además la continuidad de las numerosas actividades culturales, formativas y sociales que actualmente se desarrollan en sus instalaciones.

«Con esta adquisición incorporamos un importante activo al patrimonio municipal y aseguramos el futuro de un espacio que constituye uno de los principales puntos de encuentro social y cultural de Cariñena. Queremos que continúe siendo un lugar de referencia para la cultura, la formación y la participación ciudadana durante muchos años más . Además, garantizamos que actividades y celebraciones tan importantes para la vida social de Cariñena como los bailes de Nochevieja, Reyes, San Valero o Carnaval puedan seguir realizándose en estas instalaciones en el futuro, mientras que las celebraciones y bailes de verano continuarán desarrollándose en el Garnacha Forum, como viene siendo habitual», ha señalado el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz.

Más de un siglo de historia

Fundado en 1911 como Centro Mercantil e Industrial de Cariñena, la entidad incorporaría posteriormente el término Agrícola, reflejando el peso que el sector vitivinícola y agrícola tenía en la economía local de la época.

Desde entonces, el Centro Mercantil ha desempeñado un papel fundamental en la vida social de la ciudad, convirtiéndose en escenario de bailes, celebraciones, encuentros culturales, actividades recreativas y eventos de todo tipo. A lo largo de sus más de cien años de trayectoria, la entidad ha ocupado distintos emplazamientos en Cariñena, manteniéndose siempre como un referente de la vida asociativa y cultural del municipio.

Especialmente significativa fue la reforma integral acometida en 2003, que permitió modernizar y adaptar la actual sede a las nuevas necesidades sociales, con una inversión superior a los 240.000 euros. En aquel momento, la sociedad llegó a contar con más de 1.700 socios, reflejo de la importancia que el Mercantil tuvo durante décadas en la vida cotidiana de Cariñena.

Una decisión impulsada por los propios socios

La adquisición municipal tiene su origen en la decisión adoptada por la Asamblea General del Centro Mercantil Industrial y Agrícola de Cariñena celebrada el 9 de febrero de 2025, en la que los socios aprobaron por amplia mayoría la transmisión del inmueble al ayuntamiento. El acuerdo fue posteriormente ratificado por una nueva Asamblea General celebrada el 24 de enero

La progresiva reducción del número de socios y el envejecimiento de la masa social habían dificultado la viabilidad económica de la entidad, que todavía debía afrontar importantes compromisos financieros derivados de la reforma realizada en 2003. Ante esta situación, los socios optaron por promover la transmisión del inmueble al ayuntamiento con el fin de preservar tanto el edificio como los usos sociales y culturales que alberga.

En los últimos años, el Centro Mercantil se ha convertido en uno de los principales espacios para el desarrollo de actividades impulsadas por el ayuntamiento y las asociaciones locales. Sus instalaciones acogen habitualmente numerosas propuestas de la Universidad Popular de Cariñena, además de actividades de zumba, yoga, jota, pintura, historia, formación tecnológica e inteligencia artificial.

Asimismo, el edificio alberga a lo largo del año numerosos encuentros y celebraciones de carácter social y festivo, entre ellos los tradicionales bailes de Nochevieja, Reyes, San Valero y Carnaval, consolidándose como uno de los principales espacios de convivencia y encuentros de la ciudad.

Además, la incorporación del inmueble al patrimonio municipal de Cariñena permitirá consolidar jurídicamente estos usos y garantizar su mantenimiento como equipamiento al servicio de toda la ciudadanía.

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Por otro lado, la operación supone además la preservación de uno de los espacios más representativos del patrimonio social de Cariñena, garantizando que continúe desempeñando su función como punto de encuentro, convivencia y participación ciudadana, y permitiendo mantener vivo el legado de toda una institución que ha acompañado la vida cultural y asociativa de la ciudad durante más de un siglo.