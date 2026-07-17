El Cine de Verano anima las noches en la Comarca Campo de Cariñena

La Comarca Campo de Cariñena, en colaboración con los ayuntamientos, pone en marcha una nueva edición del Cine de Verano, una propuesta cultural que recorrerá trece municipios durante los meses de julio y agosto con una programación pensada para todos los públicos.

Los vecinos de Cariñena en una entretenida sesión. | SERVICIO ESPECIAL

Las proyecciones tendrán lugar en espacios públicos de cada localidad, convirtiendo plazas, frontones, piscinas y parques en salas de cine al aire libre. La cartelera combina cine familiar, comedia, aventuras, acción y producciones de temática local, con el objetivo de acercar el séptimo arte a todos los rincones de la comarca durante el periodo estival.

La programación comenzó el 7 de julio en Paniza con la proyección de El Casoplón en el Santuario Virgen del Águila. Al día siguiente, el ciclo llegó a Cariñena con la misma película en la Plaza de la Casa de Cultura. Durante el mes de julio también se proyectarán Lilo & Stitch en Cosuenda, El Casoplón en Villanueva de Huerva y Aguilón, El Hotel de los Líos en Alfamén y F1 en Encinacorba.

En agosto, el cine continuará su recorrido por la comarca con Lilo & Stitch en Aguarón, El Casoplón en Mezalocha, el documental Cariñena, vino del mar en Vistabella y Longares, Jurassic World: El Renacer en Tosos y Sirat en Aladrén.

Apuesta por la cultura

Con esta iniciativa, la Comarca Campo de Cariñena vuelve a apostar por una programación cultural gratuita y de proximidad que permite disfrutar del cine en espacios al aire libre, favoreciendo además la convivencia y la dinamización de los municipios durante el verano.

Programación

JULIO

• 7 de julio | Paniza – El Casoplón. 22.00 h. Santuario Virgen del Águila.

• 8 de julio | Cariñena – El Casoplón. 22.00 h. Plaza de la Casa de Cultura.

• 11 de julio | Cosuenda – Lilo & Stitch. 22.00 h. Plaza de la Iglesia.

• 22 de julio | Villanueva de Huerva – El Casoplón. 22.00 h. Piscinas.

• 25 de julio | Alfamén – El Hotel de los Líos. 22.00 h. Frontón del Pabellón.

• 26 de julio | Encinacorba – F1. 22.00 h. Parque.

• 31 de julio | Aguilón – El Casoplón. 22.00 h. Frontón.

AGOSTO

• 8 de agosto | Aguarón – Lilo & Stitch. 22.00 h. Frontón.

• 16 de agosto | Mezalocha – El Casoplón. 21.00 h. Explanada del Pabellón.

• 17 de agosto | Vistabella – Cariñena, vino del mar. 22.00 h. Plaza Virgen del Pilar.

• 18 de agosto | Tosos – Jurassic World: El Renacer. 21.00 h. Piscinas.

• 22 de agosto | Longares – Cariñena, vino del mar. 22.00 h. Pista Deportiva de las Piscinas.

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• 22 de agosto | Aladrén – Sirat. 22.30 h. Merendero.