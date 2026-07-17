FÚTBOL SALA
El club aragonés UD Alfamén amplía su estructura con la creación de un equipo femenino de fútbol sala
La Crónica de Campo de Cariñena
La UD Alfamén ha comenzado la preparación de la próxima temporada para consolidar su proyecto deportivo y seguir creciendo. La principal novedad será la puesta en marcha de un equipo femenino de fútbol sala, que competirá por primera vez en las competiciones organizadas por la Federación Aragonesa de Fútbol.
Paralelamente, el conjunto regional continúa perfilando su plantilla con la incorporación de nuevos jugadores y la planificación de los encuentros de pretemporada, que servirán para preparar el inicio de la competición en las mejores condiciones.
Por su parte, el equipo absoluto de fútbol sala ultima los últimos detalles de cara al comienzo de la campaña. La ilusión y la ambición marcan el objetivo del conjunto, que afronta la temporada con la mirada puesta en lograr el ascenso de categoría.
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