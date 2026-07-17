‘CRECER EN COMUNIDAD’
La Comarca Campo de Cariñena refuerza el apoyo socioeducativo
La Crónica Campo de Cariñena
Tras el éxito en los municipios de Tosos, Longares, Cariñena y Alfamén durante el curso 2025-2026, Crecer en Comunidad abrirá de nuevo sus puertas el próximo curso incorporándose los municipios de Muel, Villanueva de Huerva y Aguarón. Un total de siete municipios de la Comarca Campo de Cariñena que dará cabida a un centenar de niños en edad escolar.
La actividad, cuyo objetivo es dar apoyo socioeducativo a familias y menores que lo necesiten a través del refuerzo escolar, aprendizaje y mejora del idioma, y actividades para trabajar las habilidades sociales, incluye para el próximo curso 2026-2027 actividades de parentalidad positiva y charlas destinadas a disminuir el absentismo escolar en edades tempranas.
La actividad, impulsada por el Centro de Servicios Sociales de la Comarca Campo de Cariñena, celebró una fiesta de fin de curso en cada uno de los municipios a la que asistieron personal del centro y representantes de algunos ayuntamientos.
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