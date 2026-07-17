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‘CRECER EN COMUNIDAD’

La Comarca Campo de Cariñena refuerza el apoyo socioeducativo

Los alumnosde Tosos, Longares, Cariñena y Alfamén disfrutaron de la fiesta de clausura de ‘Crecer en Comunidad’. | SERVICIO ESPECIAL

Los alumnosde Tosos, Longares, Cariñena y Alfamén disfrutaron de la fiesta de clausura de ‘Crecer en Comunidad’. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica Campo de Cariñena

Cariñena

Tras el éxito en los municipios de Tosos, Longares, Cariñena y Alfamén durante el curso 2025-2026, Crecer en Comunidad abrirá de nuevo sus puertas el próximo curso incorporándose los municipios de Muel, Villanueva de Huerva y Aguarón. Un total de siete municipios de la Comarca Campo de Cariñena que dará cabida a un centenar de niños en edad escolar.

La Comarca refuerza el apoyo socioeducativo

La Comarca refuerza el apoyo socioeducativo

La actividad, cuyo objetivo es dar apoyo socioeducativo a familias y menores que lo necesiten a través del refuerzo escolar, aprendizaje y mejora del idioma, y actividades para trabajar las habilidades sociales, incluye para el próximo curso 2026-2027 actividades de parentalidad positiva y charlas destinadas a disminuir el absentismo escolar en edades tempranas.

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La actividad, impulsada por el Centro de Servicios Sociales de la Comarca Campo de Cariñena, celebró una fiesta de fin de curso en cada uno de los municipios a la que asistieron personal del centro y representantes de algunos ayuntamientos.

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