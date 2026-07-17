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TENDRÁ LUGAR EL 12 DE AGOSTO

La comarca se prepara para el eclipse de sol

Charla sobre el eclipse en Longares.

Charla sobre el eclipse en Longares.

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La crónica del Campo de Cariñena

Cariñena

La Comarca Campo de Cariñena ha concluido el ciclo de charlas divulgativas sobre el eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, una iniciativa que, entre el 13 de junio y el 10 de julio, ha recorrido las catorce localidades del territorio con una notable respuesta por parte de los vecinos.

La primera sesión se celebró en Muel.

La primera sesión se celebró en Muel.

La primera sesión se celebró en Muel y la última en Villanueva de Huerva. A lo largo de este mes, centenares de personas han podido conocer de primera mano las claves de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las próximas décadas y resolver las dudas que genera un acontecimiento de estas características. Al finalizar cada charla, los asistentes recibieron unas gafas homologadas para observar el eclipse con total seguridad.

Aguarón asiste a la charla sobre el eclipse.

Aguarón asiste a la charla sobre el eclipse.

Las conferencias, impartidas por María Luisa y Marcos, de la empresa especializada en astroturismo L’Univers, tuvieron una duración aproximada de hora y media, aunque en muchas localidades se prolongaron debido al interés del público y al animado turno de preguntas.

Alfamén presta especial atención a los consejos para el eclipse.

Alfamén presta especial atención a los consejos para el eclipse.

Durante las sesiones se explicó qué es un eclipse y cómo se produce, por qué estos fenómenos tienen un gran interés científico y social, cuál es la importancia de la denominada tríada de eclipses que podrá contemplarse desde España entre 2026 y 2028, y qué medidas deben adoptarse para observar el sol de forma segura.

Los vecinos de Encinacorba se preparan para el eclipse.

Los vecinos de Encinacorba se preparan para el eclipse.

Con esta iniciativa, la Comarca busca que la población llegue al 12 de agosto de 2026 con la información necesaria para disfrutar de un acontecimiento excepcional, que situará a buena parte del territorio entre los mejores lugares de España para contemplar un eclipse total de sol.

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Más info:

Quienes no pudieron asistir a las charlas celebradas en los municipios de la Comarca Campo de Cariñena todavía pueden consultar la información oficial sobre este fenómeno a través de los portales especializados del Gobierno de España y de Turismo de Aragón, donde encontrarán mapas de la franja de totalidad, horarios de visibilidad según cada localidad y recomendaciones para asistir a una observación segura.

Más información:

Trío de Eclipses 2026-2028: www.trioeclipses.es.

Instituto Geográfico Nacional: eclipses.ign.es.

Turismo de Aragón: www.turismodearagon.com/eclipse-solar-2026.

L’Univers impartió una interesante conferencia en Tosos.

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