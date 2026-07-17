Cosuenda se prepara para celebrar su festival de bandas

Cosuenda tendrá la gran suerte de estrenar el próximo sábado 18 de julio en el municipio el I Festival de Bandas a la Fresca, una iniciativa impulsada por la Asociación Escuela de Música de Cosuenda. El ayuntamiento está muy contento, y agradecido por la implicación del presidente de la Agrupación Musical de Cosuenda, Miguel Ángel Franco, y del director de la Banda de Música Sierra de Algairén, José Antonio Bellido, conscientes del gran trabajo que ha supuesto preparar esta actuación.

Para este festival, se contará con la colaboración de la Banda de Épila, que interpretará varias piezas de manera conjunta con la Banda Sierra de Algairén. Ambas sumarán alrededor de 80 o 90 músicos, lo que convertirá este encuentro en un gran festival. Además de ser un espectáculo impresionante, este evento permitirá disfrutar del talento de dos grandes bandas que se complementarán para sacar lo mejor de cada una.

El recital comenzará a las 20:30 horas y, al finalizar la jornada, las dos agrupaciones se reunirán en una cena de hermandad en el pabellón municipal.

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Antes del concierto, como buenos anfitriones, la banda de música local enseñará a los músicos visitantes las tradicionales bodegas subterráneas, uno de los grandes patrimonios históricos de Cosuenda.