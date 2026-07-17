El CRA La CEPA de Paniza despide el curso con una jornada de juegos, cine y emotivas despedidas

Alumnado, profesorado y familias del CRA La CEPA se reunieron el jueves 18 de junio en Paniza para despedir el curso. En las primeras horas de la mañana, todos disfrutaron de un taller de pickeball para los más mayores y de juegos de agua a cargo de la empresa Actinova para los más pequeños.

Los más mayores se apuntaron al taller de pickleball.

El AMPA de Paniza proporcionó un suculento y sabroso almuerzo y después fueron al cine Mariano Laín para celebrar la gala de fin de curso. Además, el acto sirvió para despedir de una manera especial al alumnado de 6º que pasa al instituto de Cariñena, además de felicitar y dar un obsequio a todo el alumnado que ha finalizado el curso.

Noticias relacionadas

Fue una jornada muy emotiva donde la comunidad educativa del CRA La CEPA pudo desearse feliz verano y felicitarse por un curso lleno de momentos inolvidables.