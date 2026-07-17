El proyecto divulgativo sobre patrimonio Los secretos mejor contados del Campo de Cariñena ha puesto el broche final a su primera temporada tras completar un recorrido por el patrimonio cultural de los municipios de la comarca. Las últimas visitas se celebraron en Aguilón y Tosos, cerrando un ciclo que comenzó el pasado mes de noviembre.

Descubriendo los secretos del Campo de Cariñena

Guiadas por el historiador José Luis Cortés Perruca, las jornadas han permitido a los participantes descubrir la historia, el valor artístico y las singularidades de algunos de los principales monumentos del territorio, acercando el patrimonio local a vecinos y visitantes a través de un formato divulgativo y participativo.

La iniciativa tiene como principal objetivo dar a conocer y poner en valor el patrimonio histórico y cultural de los municipios de la Comarca Campo de Cariñena, fomentando su conservación y difusión entre la población.

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Tras este primer ciclo de visitas, el proyecto hará una pausa durante los meses de verano y está previsto que retome su programación a finales de año con nuevos recorridos por otros enclaves del territorio, continuando así con la labor de divulgación del rico patrimonio comarcal.