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PROYECTO DIVULGATIVO

Descubriendo los secretos del Campo de Cariñena

Las últimas visitas en Aguilón y Tosos cerraron un ciclo que comenzó en noviembre. | SERVICIO ESPECIAL

Las últimas visitas en Aguilón y Tosos cerraron un ciclo que comenzó en noviembre. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Campo de Cariñena

Cariñena

El proyecto divulgativo sobre patrimonio Los secretos mejor contados del Campo de Cariñena ha puesto el broche final a su primera temporada tras completar un recorrido por el patrimonio cultural de los municipios de la comarca. Las últimas visitas se celebraron en Aguilón y Tosos, cerrando un ciclo que comenzó el pasado mes de noviembre.

Descubriendo los secretos del Campo de Cariñena

Descubriendo los secretos del Campo de Cariñena

Guiadas por el historiador José Luis Cortés Perruca, las jornadas han permitido a los participantes descubrir la historia, el valor artístico y las singularidades de algunos de los principales monumentos del territorio, acercando el patrimonio local a vecinos y visitantes a través de un formato divulgativo y participativo.

La iniciativa tiene como principal objetivo dar a conocer y poner en valor el patrimonio histórico y cultural de los municipios de la Comarca Campo de Cariñena, fomentando su conservación y difusión entre la población.

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Tras este primer ciclo de visitas, el proyecto hará una pausa durante los meses de verano y está previsto que retome su programación a finales de año con nuevos recorridos por otros enclaves del territorio, continuando así con la labor de divulgación del rico patrimonio comarcal.

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