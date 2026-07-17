Encinacorba celebra su Orgullo Rural LGTBIQ+ con una jornada de cultura y visibilización

Encinacorba celebrará el 18 de julio la tercera edición del Orgullo Rural LGTBIQ+, una iniciativa incluida en el Plan de Igualdad 2023–2027, con el apoyo de la DPZ. El evento se ha consolidado como una jornada de referencia en la comarca para la visibilización del colectivo LGTBIQ+ en el entorno rural, apostando por la cultura, convivencia y educación en valores desde todas las edades.

La jornada contará con diferentes propuestas culturales y familiares. A las 12.30 horas, se ofrecerá Una noche en Oz, espectáculo infantil inspirado en El Mago de Oz, una propuesta teatral que combina fantasía, imaginación y valores de respeto y diversidad, dirigida a público familiar. A las 20.30 horas, en el parque, Xaby y Raffa, integrantes de La Perra y El Cari, dirigirán una sesión participativa de dinamización con la actividad Crea tu lema para la próxima Pride, la intervención colectiva de seis lienzos con los colores del arcoíris para que vecinas y vecinos puedan pintar y escribir sus mensajes, y una flashmob abierta a todo el pueblo.

A las 22.30 horas, comenzará la Gala Drag del Orgullo Rural, un espectáculo artístico con la participación de diferentes artistas drag que llenarán Encinacorba de color, música y creatividad, reivindicando el arte como herramienta de expresión y libertad.

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La organización de esta tercera edición ha sido liderada por la alcaldesa de Encinacorba, Belén Berdejo, junto con Daniel Rofín, vecino del municipio y miembro del colectivo LGTBIQ+ y Xabi y Raffa, integrantes del dúo de electropop y activismo social La Perra y el Cari. Desde el consistorio destacan el creciente compromiso del pueblo con la diversidad, entendiendo el Orgullo Rural como una herramienta de transformación social y cohesión comunitaria.