Encinacorba exige a Adif reparar el daño en sus calles por las obras del corredor ferroviario

Las obras de mejora del corredor ferroviario Zaragoza-Teruel-Sagunto continúan condicionando el día a día de Encinacorba. Después de varios años de trabajos y de numerosos retrasos, el ayuntamiento mantiene una intensa interlocución con Adif para conseguir que se reparen los daños ocasionados en las infraestructuras municipales y que se reduzcan las afecciones que todavía soportan los vecinos.

El miércoles 17 de junio tuvo lugar en el Ayuntamiento de Encinacorba una reunión en la que participaron la alcaldesa, Belén Berdejo Guillén, junto a varios concejales de la corporación municipal; la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero Arenas; Santiago Carmona Ibáñez, director de obra de Ineco; Alfredo Ripoll Salas, cuadro técnico de Ingeniería Civil de Adif; y Javier Peiró Bolós, jefe del Área de Coordinación y Seguimiento de Adif.

Durante el encuentro, la alcaldesa trasladó la profunda preocupación e indignación del ayuntamiento por el estado en el que se encuentran varias calles del municipio, especialmente la Ronda, una de las vías más castigadas por el continuo paso de vehículos pesados vinculados a las obras ferroviarias. El consistorio puso de manifiesto que el deterioro del firme no solo afecta a la movilidad y a la seguridad vial, sino que también está provocando incidencias en la red municipal de abastecimiento de agua y saneamiento.

Además, Berdejo recordó que los importantes retrasos acumulados en la ejecución del proyecto han hecho que Encinacorba afronte un nuevo verano soportando estas afecciones. Durante los meses estivales la población llega a triplicarse, con una importante presencia de niños y personas mayores, que deben convivir diariamente con calles deterioradas, polvo, tráfico pesado y dificultades para acceder con seguridad a instalaciones tan concurridas como las piscinas municipales.

Compromisos adquiridos por Adif

Como resultado de la reunión, Adif se comprometió a responder formalmente a las solicitudes presentadas por el ayuntamiento, habilitar rutas alternativas para evitar que los aproximadamente 18.000 camiones que todavía deben retirar material de la obra sigan atravesando el casco urbano, y acometer actuaciones inmediatas para mejorar el estado de la rotonda.

Posteriormente, la dirección de obra se había comprometido a ejecutar una reparación provisional mediante el extendido de zahorras antes del 15 de julio, actuación que permitiría mejorar la circulación durante el periodo estival. Asimismo, se realizarán dos riegos diarios para minimizar el polvo provocado por el tráfico de vehículos.

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En relación con la reparación definitiva, Adif ha informado de que, una vez concluyan las principales actuaciones de la obra, se procederá a retirar el material provisional de la rotonda, reparar las tuberías dañadas, ejecutar un nuevo pavimento de hormigón de 20 centímetros de espesor, y adaptar todos los pozos de registro a su cota definitiva. Según los responsables técnicos, estos trabajos requerirán el corte temporal de la vía, motivo por el que consideran más conveniente realizarlos una vez finalizada la campaña estival.