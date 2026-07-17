Encinacorba rehabilita la antigua vivienda del médico para alquiler público con ayuda del Gobierno de Aragón

El Ayuntamiento de Encinacorba ha iniciado las obras de rehabilitación de la antigua vivienda del médico, situada en el edificio consistorial, gracias a la subvención concedida dentro del programa del Gobierno de Aragón para la rehabilitación de edificaciones destinadas a viviendas públicas de alquiler. Esta línea de ayudas tiene como objetivo incrementar el parque público de vivienda en los pequeños municipios, y favorecer el asentamiento de población, una prioridad para garantizar el futuro del medio rural.

La actuación permitirá recuperar una vivienda municipal actualmente en desuso para ponerla a disposición de futuros inquilinos en régimen de alquiler público, contribuyendo así a mejorar la oferta residencial del municipio.

Con motivo del inicio de las obras, ha surgido cierto debate en torno a la reorganización de los espacios anexos al consultorio médico. En concreto, la reforma recupera para la vivienda una estancia que históricamente formó parte de ella y que durante años se había destinado a consulta de enfermería.

Desde el ayuntamiento se quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos. Esta actuación no supone la eliminación de ningún servicio sanitario, ni implica una reducción de la atención médica que reciben los habitantes de Encinacorba.

Tras estudiar la distribución de los espacios, se considera que la consulta médica dispone de unas dimensiones suficientes para que tanto la médica como la enfermera puedan desarrollar su labor con total normalidad mediante una adecuada organización del servicio. Hay que tener en cuenta que la consulta de enfermería se presta habitualmente un día a la semana durante dos o tres horas y que, además, existen jornadas en las que la propia médica no pasa consulta en Encinacorba al tener asignadas guardias en Cariñena o desempeñar otras funciones dentro de la organización sanitaria.

Vivienda pública y servicios, compatibles

El ayuntamiento considera que la atención sanitaria es un servicio esencial e imprescindible para el municipio y, precisamente por ello, se ha trabajado para compatibilizar la recuperación de una vivienda pública con el mantenimiento íntegro de la asistencia sanitaria a la población. Asimismo, algunas dudas se han centrado en el acceso a la vivienda, cuya entrada se realiza por la puerta principal del edificio del ayuntamiento. En este sentido, conviene señalar que las dependencias municipales, el consultorio médico y la vivienda están perfectamente diferenciados y separados, compartiendo únicamente el acceso principal al edificio, por lo que la privacidad y la seguridad de cada espacio quedan plenamente garantizadas. La situación no difiere de la que puede encontrarse en numerosos edificios públicos de pequeños municipios donde conviven distintos usos bajo un mismo inmueble y, en ningún caso, la presencia de una vivienda implica una mayor vulnerabilidad de las instalaciones o de los servicios que allí se prestan.

La rehabilitación se está ejecutando con criterios de calidad, confort y eficiencia energética. La vivienda contará con un adecuado aislamiento e insonorización para garantizar la privacidad y el bienestar de los vecinos, y dispondrá de un sistema de climatización mediante aerotermia, una tecnología eficiente y sostenible que permitirá reducir el consumo energético y, en consecuencia, el coste económico de la vivienda para quienes la habiten.

Con el objetivo de que todos los vecinos puedan conocer de primera mano el resultado de la actuación, una vez finalizadas las obras el ayuntamiento organizará una jornada de puertas abiertas en la que cualquier persona interesada podrá visitar la vivienda y comprobar las mejoras realizadas.

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La rehabilitación de esta vivienda representa una oportunidad para poner en valor un inmueble municipal y ampliar el parque de vivienda pública de Encinacorba, una actuación que contribuirá a reforzar las posibilidades de fijar población. Todo ello se ha planteado con el convencimiento de que es posible compatibilizar nuevas oportunidades para el municipio con el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad, garantizando tanto el derecho a la vivienda como la adecuada atención sanitaria que merecen todos los vecinos.