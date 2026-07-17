ENCUENTRO LITERARIO
El escritor Manuel Parrón Quesada cautiva en Alfamén con sus novelas de fantasía épica
La Crónica de Campo de Cariñena
El escritor Manuel Parrón Quesada estuvo el lunes 29 de junio en la Casa de Cultura de Alfamén, y desgranó, ante un público entregado, el denso y fascinante universo que habita en sus tres novelas de fantasía oscura y épica.
Manu guió a los asistentes a través de la génesis de sus creaciones, desvelando cómo se construyen esos mundos enraizados en los antiguos mitos y el folclore de nuestra tierra. Durante su intervención, el autor compartió los desvelos del oficio de escribir, la complejidad de edificar geografías imaginarias y la hondura de unos temas que, más allá de la aventura, indagan con madurez en las luces y sombras de la condición humana.
El encuentro concluyó con una cálida sesión de firmas, y un vino español que compartieron todos los asistentes.
La biblioteca municipal y la concejal de Cultura agradecen su apoyo al Club de Lectura y a todos los lectores que participaron en este encuentro literario con el autor, que lejos de rígidos formalismos pronto se tornó en un diálogo íntimo y pausado.
- Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
- Un incendio en las Cinco Villas obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: 'Tiene un gran potencial de destrucción
- La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Marc, ganadero que movilizó su rebaño por el incendio en las Cinco Villas: 'Recorrimos 12 kilómetros en dos horas con 1.200 ovejas
- Guido Baroli, nuevo director general del Real Zaragoza: 'Las decisiones serán racionales y sostenidas en el tiempo, queremos que nos dejen ganarnos la credibilidad
- Los incendios de Peña Montañesa y de Jánovas, en Huesca, continúan activos en un día con ocho fuegos en Aragón
- El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados