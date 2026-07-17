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ENCUENTRO LITERARIO

El escritor Manuel Parrón Quesada cautiva en Alfamén con sus novelas de fantasía épica

El escritor compartió su experiencia con los asistentes. | SERVICIO ESPECIAL

El escritor compartió su experiencia con los asistentes. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Campo de Cariñena

Alfamén

El escritor Manuel Parrón Quesada estuvo el lunes 29 de junio en la Casa de Cultura de Alfamén, y desgranó, ante un público entregado, el denso y fascinante universo que habita en sus tres novelas de fantasía oscura y épica.

Manu guió a los asistentes a través de la génesis de sus creaciones, desvelando cómo se construyen esos mundos enraizados en los antiguos mitos y el folclore de nuestra tierra. Durante su intervención, el autor compartió los desvelos del oficio de escribir, la complejidad de edificar geografías imaginarias y la hondura de unos temas que, más allá de la aventura, indagan con madurez en las luces y sombras de la condición humana.

El encuentro concluyó con una cálida sesión de firmas, y un vino español que compartieron todos los asistentes.

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La biblioteca municipal y la concejal de Cultura agradecen su apoyo al Club de Lectura y a todos los lectores que participaron en este encuentro literario con el autor, que lejos de rígidos formalismos pronto se tornó en un diálogo íntimo y pausado.

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