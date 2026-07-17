El escritor Manuel Parrón Quesada cautiva en Alfamén con sus novelas de fantasía épica

El escritor Manuel Parrón Quesada estuvo el lunes 29 de junio en la Casa de Cultura de Alfamén, y desgranó, ante un público entregado, el denso y fascinante universo que habita en sus tres novelas de fantasía oscura y épica.

Manu guió a los asistentes a través de la génesis de sus creaciones, desvelando cómo se construyen esos mundos enraizados en los antiguos mitos y el folclore de nuestra tierra. Durante su intervención, el autor compartió los desvelos del oficio de escribir, la complejidad de edificar geografías imaginarias y la hondura de unos temas que, más allá de la aventura, indagan con madurez en las luces y sombras de la condición humana.

El encuentro concluyó con una cálida sesión de firmas, y un vino español que compartieron todos los asistentes.

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La biblioteca municipal y la concejal de Cultura agradecen su apoyo al Club de Lectura y a todos los lectores que participaron en este encuentro literario con el autor, que lejos de rígidos formalismos pronto se tornó en un diálogo íntimo y pausado.