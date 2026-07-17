ESCUELA DE VERANO
La escuela de verano de Cosuenda fomenta el aprendizaje y la diversión infantil en un ambiente alegre
La Crónica de Campo de Cariñena
Cada periodo estival, la escuela de verano de Cosuenda se convierte en un lugar especial donde los niños no solo se entretienen, sino que también aprenden y crecen en un ambiente alegre.
Durante estas semanas de verano, los más pequeños de la casa disfrutan de una amplia gama de actividades creativas y recreativas. Entre ellas, los niños pueden crear y representar sus propias obras de teatro, darse chapuzones en la piscina cuando el calor aprieta, y participar en talleres que combinan aprendizaje y diversión.
Cada día es una nueva oportunidad de descubrir, convivir y pasarlo en grande. La escuela de verano de Cosuenda es un espacio pensado con mucho cariño para que los más pequeños disfruten de un verano activo, creativo y lleno de amigos.
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