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El Centro Mercantil de Cariñena se consolida como epicentro de la vida social y cultural

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LA Crónica de Campo de Cariñena

Cariñena

En los últimos años, el Centro Mercantil se ha convertido en uno de los principales espacios para el desarrollo de actividades impulsadas por el ayuntamiento y las asociaciones locales. Sus instalaciones acogen habitualmente numerosas propuestas de la Universidad Popular de Cariñena, además de actividades de zumba, yoga, jota, pintura, historia, formación tecnológica e inteligencia artificial.

Asimismo, el edificio alberga a lo largo del año numerosos encuentros y celebraciones de carácter social y festivo, entre ellos los tradicionales bailes de Nochevieja, Reyes, San Valero y Carnaval, consolidándose como uno de los principales espacios de convivencia y encuentros de la ciudad.

Además, la incorporación del inmueble al patrimonio municipal de Cariñena permitirá consolidar jurídicamente estos usos y garantizar su mantenimiento como equipamiento al servicio de toda la ciudadanía.

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Por otro lado, la operación supone además la preservación de uno de los espacios más representativos del patrimonio social de Cariñena, garantizando que continúe desempeñando su función como punto de encuentro, convivencia y participación ciudadana, y permitiendo mantener vivo el legado de toda una institución que ha acompañado la vida cultural y asociativa de la ciudad durante más de un siglo.

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