El éxito de Volveremos Aragón impulsa la participación de Cariñena en la edición de 2026

El Ayuntamiento de Cariñena participa un año más en el programa Volveremos Aragón, impulsado por el Gobierno de Aragón para fomentar el consumo en el comercio de proximidad mediante un sistema de bonificaciones en las compras. La decisión llega después del éxito registrado en la edición de 2025, cuando la iniciativa permitió movilizar 216.545 euros en ventas en los establecimientos adheridos del municipio.

La campaña del pasado año registró 1.528 operaciones de compra, con un ticket medio de 141 euros, y generó 15.266 euros en descuentos para los consumidores. En total participaron once establecimientos de Cariñena, unos resultados que confirmaron la buena acogida del programa, y su capacidad para dinamizar la actividad del comercio local.

Con estos resultados, el ayuntamiento ha renovado su participación en la edición de 2026, y ha consignado 10.000 euros en el presupuesto municipal para respaldar la iniciativa.

El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, destaca que «los resultados obtenidos durante la primera edición demuestran que Volveremos es una herramienta eficaz para apoyar al comercio local y generar actividad económica en el municipio. Por ello, hemos renovado nuestra participación en el programa y mantenemos nuestro compromiso con una iniciativa que beneficia tanto a los establecimientos como a los consumidores».

Asimismo, el alcalde subraya que «el comercio de proximidad es un elemento esencial para la vida de nuestros pueblos y ciudades. Programas como Volveremos contribuyen a reforzar su competitividad, incentivar las compras en los establecimientos locales y favorecer que la riqueza generada permanezca en el territorio».

Comercios adheridos

En la edición de 2026, la campaña Volveremos Aragón Verano permite a los consumidores acumular un 10% del importe de sus compras realizadas los miércoles y viernes en los establecimientos adheridos, saldo que posteriormente puede utilizarse como descuento en cualquiera de los municipios participantes en el programa. Hasta la fecha, participan en Cariñena: Agromecánica Cariñena, Blanco Ferretería, Carpintería Algairén, Deportes Cariñena, Electrodomésticos Simón (Mi Electro), Farmacia Rocío Rubio, Ferretería Sierra, Librería Papelería La Arboleda, Manuel Segura 1874, Muebles Amaya y Ópticas Pinar Cariñena.

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El Ayuntamiento de Cariñena anima tanto a los comercios que todavía no se han incorporado como a vecinos y visitantes a participar en una campaña que busca fortalecer el comercio de proximidad y favorecer la actividad económica local.