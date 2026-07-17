RECONOCIMIENTO
La familia Gómez Aldana gana el XVI Premio a la Biodiversidad de Oviaragón y UPRA
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La Crónica de Campo de Cariñena
Villanueva de Huerva
Oviaragón y UPRA (Unión de Productores de Rasa Aragonesa), de Pastores Grupo Cooperativo, entregaron en junio los XVI Premios a la Biodiversidad en ovino y caprino en la Feria Agrícola y Ganadera de la Comarca de la Jacetania (Expoforga), en Puente La Reina (Huesca). El Premio a la Biodiversidad de este año ha recaído en la familia ganadera Gómez Aldana de Villanueva de Huerva. Felipe, ganadero desde 1992, y sus hijos Borja y Cristián gestionan un rebaño de 619 ovejas de raza Rasa Aragonesa. Estos galardones ponen en valor el papel medioambiental que la ganadería extensiva tiene en el medio rural, así como su contribución al equilibrio natural y la biodiversidad.
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