FESTIVAL DE MÚSICA Y ARTE
El Festival FEMcinacorba celebra la fuerza y creatividad de las mujeres en el entorno rural
La Crónica de Campo de Cariñena
El Festival de Música y Arte FEMcinacorba consolidó su espacio como un altavoz imprescindible para las mujeres del entorno rural, combinando discursos inspiradores, humor desternillante y una propuesta artística de gran nivel. La cita volvió a demostrar en su segunda edición que el arte, la música y la reivindicación tienen nombre de mujer.
En una jornada cargada de matices, el evento se convirtió en un vibrante escaparate para el talento femenino, dejando claro que el entorno rural late con creatividad, fuerza y un mensaje claro de igualdad.
Identidad y orgullo rural
La apertura oficial del festival corrió a cargo de Susana Luquin, quien inauguró la jornada con un emotivo discurso que tocó la fibra de los asistentes. Susana centró sus palabras en poner en valor la visibilidad de la mujer en el ámbito rural, recordando la importancia de tejer redes en los pueblos y de reconocer el papel fundamental, tantas veces invisibilizado, de las mujeres en el desarrollo y la identidad de estas comunidades.
Tras ella, la alcaldesa Belén Berdejo tomó la palabra para ofrecer su visión institucional y personal. Hablando en primera persona, como alcaldesa y como mujer, reafirmó el compromiso del municipio con la cultura y la igualdad, destacando los retos y el orgullo que supone liderar desde la cercanía del mundo rural.
Entre las risas y el asombro musical
El ambiente se transformó por completo con la llegada al escenario de Yolanda Blanco. Con un humor afilado y una arrolladora cercanía, la humorista se metió al público en el bolsillo desde el primer minuto. Su actuación desató carcajadas generalizadas gracias a una constante interacción con los asistentes, que se entregaron por completo a su comedia espontánea.
El listón estaba alto, pero celiaGG dejó a todos los presentes boquiabiertos. La artista deslumbró en la primera parte de su concierto interpretando con una fuerza arrolladora temas como Para jotera yo. Sin embargo, el momento más mágico de su actuación llegó en la segunda mitad, cuando subió al escenario a su madre. Armadas únicamente con caja y guitarra, ambas desplegaron un magnetismo y una complicidad que emocionaron al público, regalando un set de versiones íntimo e inolvidable.
Promesas de futuro
La música continuó con Jimena, una de las nuevas promesas del panorama actual que demostró por qué hay que seguirle la pista. Con unos ritmos muy personales y gran valentía sobre las tablas, la artista ofreció una propuesta íntima en la que se atrevió a presentar temas nuevos que interpretaba en público por primera vez, dejando muestras evidentes de su gran potencial y sensibilidad.
Para rematar la noche, DJ Luna Roja se encargó del cierre del festival. Su sesión fue un auténtico homenaje a la historia de la música hecha por mujeres, pinchando una cuidada selección de canciones de grandes referentes y artistas femeninas. Un broche de oro bailable y reivindicativo que puso el punto final a una edición del FEMcinacorba que apostó firmemente por la calidad y el mensaje de sus creadoras, dando visibilidad al talento local.
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