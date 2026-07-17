Finaliza la primera parte de la temporada de senderismo en Campo de Cariñena

Las marchas senderistas han cerrado la primera parte de la temporada con cuatro jornadas celebradas en Vistabella, Aladrén, Aguarón y Tosos, localidades que han acogido las últimas citas del calendario antes del parón estival.

Finaliza la primera parte de la temporada de senderismo

Los recorridos preparados para cada una de las marchas han destacado por su originalidad y por la buena acogida entre los participantes. En Vistabella y Aladrén, los senderistas pudieron disfrutar de itinerarios de gran interés paisajístico y con un mayor nivel de exigencia técnica, mientras que las rutas de Aguarón y Tosos permitieron descubrir el atractivo natural de la sierra y del valle del río Huerva.

Finaliza la primera parte de la temporada de senderismo

El cierre de esta primera parte de la temporada tuvo lugar en Tosos, donde, tras la marcha, los participantes compartieron una comida de convivencia en la que pudieron degustar una fideuá, poniendo el broche final a varios meses de actividad en un ambiente de compañerismo.

Finaliza la primera parte de la temporada de senderismo

La organización de las marchas ha sido posible gracias a la colaboración de representantes de todas las localidades implicadas, y al compromiso de las personas voluntarias, que han participado tanto en el diseño de los recorridos como en la preparación de los avituallamientos, contribuyendo de manera decisiva al buen desarrollo de todas las jornadas.

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Tras el habitual descanso durante los meses de julio y agosto, las marchas senderistas regresarán en septiembre con nuevas citas en Alfamén y Encinacorba, municipios que tomarán el relevo para continuar fomentando la práctica del senderismo, la convivencia entre los participantes y el conocimiento del patrimonio natural del territorio.