La formación en desfibrilador y primeros auxilios llega a ocho vecinos de Alfamén gracias a Cruz Roja

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alfamén ha organizado, un año más, un curso de manejo del desfibrilador semiautomático (DESA) y primeros auxilios, impartido por Cruz Roja.

En esta edición, ocho vecinos vinculados a diferentes actividades sociales del municipio han actualizado sus conocimientos en una materia de gran importancia, ya que una actuación rápida y adecuada ante una emergencia puede resultar decisiva para salvar vidas.

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Alfamén dispone actualmente de tres desfibriladores semiautomáticos de acceso público, ubicados en puntos estratégicos de la localidad: el porche del ayuntamiento, la entrada del pabellón polideportivo, y el vestíbulo de la residencia. Con iniciativas como esta, el ayuntamiento reafirma su compromiso con la formación de la población y con la mejora de la seguridad y la atención ante posibles emergencias sanitarias. Sin duda, una actividdad imprescindible para tratar de prevenir este tipo de emergencias.