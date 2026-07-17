La iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles acoge la tercera edición del Festival de Música Antigua

La iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Villanueva de Huerva acogerá los tres primeros fines de semana de septiembre la tercera edición del Festival de Música Antigua, que organizan ayuntamiento y Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza, con un magnífico elenco de artistas nacionales e internacionales que ofrecerán once conciertos con gran variedad de repertorios y épocas.

El festival comenzará el 5 de septiembre con el recital de la espléndida organista polaca Anna Pikulska, que viajará desde Alemania para presentar la primera grabación mundial realizada con el órgano histórico de 1607 de la iglesia parroquial de Villanueva de Huerva, editado por el prestigioso sello discográfico alemán MDG Musikproduktion Dabringhaus und Grimm. Sin duda, será la mejor manera de abrir esta nueva edición del festival. A continuación, Recreaciones históricas Ad Astra ofrecerán una bonita velada musical con cantos, danzas y una muestra de vestidos de época. El poeta escocés más universal, Robert Burns, será el protagonista del concierto que ofrecerá Viaggio da Venezia a Amsterdam el día 6 de septiembre: el amor, la naturaleza y la existencia humana son temas recurrentes en los poemas de Burns, que serán acompañados por bellas melodías tradicionales escocesas recogidas por William McGibbon alrededor de 1745. Esa misma tarde, habrá música de la primera mitad del siglo XIX con la soprano Rosana Orsini y el organista Marco Orsini-Brescia, que ofrecerán un concierto de piezas sacras con órgano obbligato de los grandes compositores belcantistas: Rossini, Puccini, Donizetti, Bellini, etc. También se escucharán piezas para órgano solista que cobrarán un carácter especial en el instrumento histórico de la iglesia de Villanueva.

En este festival de 2026 no podía faltar la participación de la magnífica organista gallega Alejandra Escolante, que el sábado 12 de septiembre interpretará en el órgano histórico villanovano un programa titulado De la devoción a la batalla que consta de una selección de obras del compositor inglés William Byrd (1540-1623).

Posteriormente, el Cuarteto Alicerce, acompañados por la actriz Nuria Lestegás, ofrecerán un original programa titulado Cuartetos de cuerda en la era de la Revolución, donde estará presente el estilo clásico-romántico del tránsito entre los siglos XVIII y XIX con cuartetos de Marcial del Adalid y Jeroni Alday. El 13 de septiembre se podrá asistir a un bonito e íntimo recital que conjunta la poesía del gran maestro Antonio Gala con la música tradicional China. Un espectáculo que correrá a cargo de Todos los Tonos y Ayres, la primera agrupación musical española especializada en la investigación de la música antigua de Asia Oriental.

Actividades paralelas

En esta nueva edición del Festival de Música Antigua de Villanueva de Huerva se representará la ópera cómica La Serva Padrona de Giovanni Battista Pergolesi. La llevará a escena el Ensemble La Clementina, con un magnífico elenco de cantantes e instrumentistas el 19 de septiembre.

El 20 se septiembre, jornada de clausura del festival, Qvinta Essençia deleitará con su programa El sentir de mi sentido. Música y poesía amorosa del Siglo de Oro. Se trata de uno de los cuartetos vocales de mayor calidad que se pueden encontrar en nuestro país. En el Festival de Música Antigua de Villanueva de Huerva apuestan firmemente por los jóvenes intérpretes, ellos son el futuro. Llegado desde Francia, Guillem Gironès, un magnífico músico, interpretará una selección de las Suites para violoncello solo de Johann Sebastian Bach. Además, tañerá unas piezas de los maestros de Bach en el órgano histórico de la iglesia.

Durante la celebración del festival se podrá conocer el marco que lo acoge, la iglesia, de la mano del profesor de la Universidad de Zaragoza Jesús Criado . Visita guiada que incluirá pequeños interludios musicales, en los que Alejandra Escolante interpretará en el órgano histórico algunas piezas del libro de órgano de D. Juan Olmos. Será la tarde del 13 de septiembre. Y, por supuesto, en esta edición no se olvidan de los más pequeños, y para la mañana del 5 de septiembre se han organizado talleres y juegos medievales en la plaza de Aragón.

Noticias relacionadas

Tanto los conciertos como las actividades paralelas son gratuitas. Para asistir a los conciertos es necesaria invitación, y se puede solicitar accediendo al código QR del cartel que aparece en esta página o en el enlace: https://dinosauriosdezaragoza.com/festival-de-musica-antigua.