TERCERA EDICIÓN
Kintos del 75 de Cariñena se corona campeón del Maratón de Fútbol Sala de Alfamén
La Crónica de Campo de Cariñena
Alfamén acogió los días 27 y 28 de junio la tercera edición del Maratón de Fútbol Sala, una cita deportiva organizada por la Concejalía de Deportes del ayuntamiento, con la colaboración de la UD Alfamén.
El torneo reunió a 13 equipos y un total de 156 jugadores procedentes de diferentes localidades, que ofrecieron un gran nivel de competición en busca del ansiado título.
Tras una intensa fase de encuentros, el conjunto Kintos del 75, formado por jugadores de Cariñena, se proclamó campeón de esta tercera edición al imponerse en una disputada final al equipo local, Carpintería El Chopo, que completó un brillante campeonato ante su afición.
El maratón volvió a consolidarse como una de las citas deportivas más destacadas del inicio del verano en Alfamén, combinando competición, deportividad y un gran ambiente tanto en la pista como en las gradas.
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