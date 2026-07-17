PROGRAMA ‘VOLVEREMOS’
Longares se adhiere al programa Volveremos 2026 para dinamizar el comercio de proximidad
La Crónica de Campo de Cariñena
El Ayuntamiento de Longares se ha adherido nuevamente al programa Volveremos 2026, impulsado por el Gobierno de Aragón para dinamizar el comercio de proximidad y apoyar la actividad económica local. El único establecimiento comercial del pueblo que participa es el Coaliment regentado por Merche Salvador.
La campaña comenzó el pasado 3 de junio, y estará en vigor en esta primera etapa hasta agotar el 40% de los fondos disponibles, permitiendo a los consumidores acumular un saldo total equivalente al 20 % de sus compras realizadas los miércoles y viernes.
En concreto, de cada compra realizada dentro de la campaña, los consumidores generarán un 10% de saldo en el monedero local de Longares, que podrá utilizarse en el único comercio longarino adherido; y otro 10% de saldo en el monedero autonómico, que se podrá utilizar en cualquier establecimiento de Aragón adherido al programa Volveremos 2026.
El saldo acumulado se podrá canjear hasta el 31 de diciembre de 2026, cualquier día de la semana, ofreciendo así mayor flexibilidad a los consumidores y beneficiando durante más tiempo al comercio local. El Ayuntamiento de Longares ha aportado 1.000 euros para este programa, mientras que el Gobierno de Aragón ha destinado 720,08 euros.
Como novedad de esta edición, los usuarios podrán transferirse saldo entre familiares y amigos, fomentando así un uso más flexible y práctico del programa dentro del consumo local.
Desde el consistorio longarino señalan que esta iniciativa constituye una herramienta eficaz para dinamizar la actividad económica local, fidelizar a los clientes y reforzar el papel del comercio de proximidad como motor económico y social del municipio.
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