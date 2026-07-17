Longares fomenta el empleo con ‘Emple-AR’

El Ayuntamiento de Longares ha resultado beneficiario, por segundo año consecutivo, de la convocatoria del programa Emple-AR 2026 del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), para la contratación de personas desempleadas con dificultades de acceso al mercado de trabajo y su participación en un proyecto de interés general y social, pudiendo contratar a un peón para la «Mejora de caminos rurales y zonas verdes». Este trabajador se encargará de llevar a cabo tareas de bacheado en los caminos rurales, así como la poda, aclareo, sujeción o desbroce de diferentes zonas verdes del municipio, entre otras adecuadas a su función.

El alcalde de Longares, Miguel Jaime Angós, resalta que este proyecto es clave para mejorar el entorno de la localidad y el bienestar de sus habitantes, demostrando la eficiencia del ayuntamiento al gestionar fondos públicos para la mejora del municipio.

La iniciativa contempla una contratación de diez meses financiada íntegramente por una subvención del Inaem de 18.888,80 euros, la cual asumirá todos los costes laborales.

El primer edil valora enormemente este respaldo económico: «Para los pueblos pequeños, que contamos con recursos materiales y humanos muy escasos, estas ayudas resultan fundamentales. Nos facilitan ejecutar labores esenciales que de otra forma serían imposibles de financiar, repercutiendo directamente en el día a día de nuestra población».

El consistorio longarino manifiesta su satisfacción por lograr esta subvención por segundo año consecutivo. Destacan que, pese a las limitaciones presupuestarias que sufren los municipios de menor tamaño, el equipo de Gobierno mantiene su esfuerzo diario para captar fondos que ayuden a construir un pueblo más cuidado y habitable.

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Finalmente, el Ayuntamiento de Longares reafirma su voluntad de continuar promoviendo planes similares que incentiven el empleo en la zona, protejan el patrimonio común y refuercen la atención ciudadana.