Longares renueva su Complejo Deportivo con nuevas instalaciones y bar modernizado

El Complejo Deportivo Municipal de Longares se encuentra en pleno proceso de reforma. Por un lado, se están realizando las obras de renovación del bar de las piscinas y, por otro, desde hace unas semanas el complejo dispone de un nuevo equipamiento, ubicado en el terreno que el ayuntamiento adquirió hace unos años para ampliar el complejo.

Obras de reforma en el bar de las piscinas.

En este solar se realizó primero la construcción de una pista de pádel, y ahora el equipo de Gobierno municipal ha decidido que el resto de terreno pueda ser destinado como espacio libre de recreo.

En la zona donde estaban los restos de unas antiguas construcciones que tenía la parcela se ha realizado un porche donde se han ubicado dos barbacoas y una zona de lavado. En el resto, se han habilitado dos aseos de dimensión suficiente para ser adaptados, y un pequeño almacén para guardar el material municipal. En el resto del terreno, se habilitará próximamente una zona de sombra, quedando más espacio libre para poder aumentar el equipamiento que se pueda demandar en el futuro.

Por otra parte, el pasado mes de abril comenzaron los trabajos de reforma integral en la zona del bar. El objeto de esta obra es la actualización del edificio de servicios existente, con el fin de dotar al municipio de unas instalaciones modernas y accesibles que garanticen un correcto funcionamiento del conjunto deportivo en el que se ubican. El edificio existente presentaba obsolescencia funcional, deficiencias en las instalaciones y limitaciones de accesibilidad, que justificaban la necesidad de una intervención global.

Las obras de este verano, que cuentan con un presupuesto de 150.000 euros, incluyen la reorganización y redistribución interior de los espacios, manteniendo un uso similar al actual (bar-cafetería con cocina y almacén y salón para servicio de restauración), pero optimizando la superficie disponible para un aprovechamiento máximo de los espacios y su adaptación a la normativa vigente, en especial a la normativa de accesibilidad y a las exigencias del Código Técnico de la Edificación.

Durante la segunda fase, que espera ser ejecutada a finales de este año, la reforma le llegará a la zona de los actuales aseos y vestuarios, en los que también habrá una redistribución interior, para disponer de unas instalaciones con más prestaciones. Todas estas obras están subvencionadas por la Diputación de Zaragoza a través del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS).

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En conclusión, el objeto de la actuación es transformar el edificio existente de servicios en un equipamiento renovado, adaptado a las exigencias normativas y funcionalmente optimizado, de manera que se garantice su uso continuado en condiciones de seguridad y confort, asegurando así su servicio a la población de Longares durante las próximas décadas.