LUDOTECA VERANOLAND
La ludoteca Veranoland de Alfamén concluye con una jornada de puertas abiertas para las familias
LA CRÓNICA
Un verano más, organizada desde la Concejalía de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Alfamén, de la mano de Mamilue, la ludoteca Veranoland se convierte en un punto de encuentro para los niños y niñas de Alfamén, ofreciendo una alternativa de ocio que facilita la conciliación de la vida familiar y laboral durante los meses de verano.
Los niños y niñas disfrutan cada semana de un completo programa de actividades bajo el lema de un auténtico «Diververano». A través del juego y la creatividad, los más pequeños elaboran recetas de cocina, descubren cómo crear diferentes inventos, y recuperan juegos tradicionales, fomentando valores como el trabajo en equipo, la imaginación y la convivencia.
Uno de los proyectos más especiales ha sido la construcción de su propia caseta de tickets, un elemento que formará parte de la jornada de puertas abiertas con la que concluirá la ludoteca. Durante esa última semana, las familias podrán compartir una mañana con los niños y niñas, disfrutando de las actividades y de todo lo aprendido.
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