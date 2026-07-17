La mejora del suministro de agua en Alfamén se completa con un nuevo pozo y la modernización de depósitos

Como ya informó el Ayuntamiento de Alfamén, debido a los problemas producidos en el principal pozo de suministro de agua de boca a la localidad, ha sido preciso hacer un nuevo pozo. La obra se llevó a cabo en un plazo muy corto, y en estos momentos se están realizando los trabajos para la conexión de la tubería y del suministro eléctrico. Para ello se va a aprovechar la proximidad de las conducciones del otro pozo existente al otro lado del barranco. De esta forma se evita tener que realizar una nueva conducción hasta los depósitos, con el consiguiente ahorro que ello supone.

A lo largo de los últimos años, siendo conscientes de la importancia de garantizar el suministro de agua de boca a la localidad, se ha realizado un importante esfuerzo económico por parte del Ayuntamiento de Alfamén. De esta forma se han mejorado sensiblemente las instalaciones de los depósitos con la impermeabilización de los mismos, la reforma de toda la instalación eléctrica, y la colocación de placas solares que minimicen el gasto eléctrico que supone la elevación de aguas. Al mismo tiempo, se ha intentado el ahorro mediante la sustitución de tuberías viejas en cada reforma de las calles.

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No obstante, ante el incremento de la demanda de agua que se ha producido, sobre todo en los meses de verano, desde el consistorio creen que estas medidas no son suficientes y que la solución debería venir por otros medios. Señalan que en esa solución deben unirse a otros municipios próximos que pueden tener la misma problemática.