Mezalocha celebra con devoción la festividad de San Antonio de Padua

Mezalocha celebró el 13 de junio la festividad de San Antonio de Padua, que, aunque no ostenta oficialmente el título de patrón de la localidad (lo son San Miguel y Santa Teresa de Jesús), lo cierto es que la devoción popular hace que, sin duda, sea el más venerado.

Este año, comenzó el día con la misa mayor en la iglesia parroquial y, por la tarde, en la ermita a la que da nombre el santo lisboeta, se rezó el rosario y se cantaron los antiquísimos «gozos» en su honor. Se trata de unos sencillos poemas del siglo XVII y de autor desconocido, que destacan sus milagros, su predicación y su abogacía de los objetos perdidos. A su término, en el pabellón municipal tuvo lugar un magnífico y ya consolidado concierto de la Banda de Música de Muel, que, una vez más, y como ya nos tienen acostumbrados, entusiasmó a los muchos asistentes, tanto por su calidad en la interpretación, como por la variedad de su repertorio, siendo siempre un placer escucharlos.

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Para finalizar, el Ayuntamiento de Mezalocha ofreció una merienda y la Asociación de Mujeres Águila Real, las tradicionales rosquillas con vino dulce.