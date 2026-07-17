TORNEO DE PÁDEL
Muel celebra exitoso torneo de pádel con la participación de dieciséis parejas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Crónica de Campo de Cariñena
Muel
Muel acogió el fin de semana del 23 y 24 de mayo un torneo de pádel organizado por el ayuntamiento de la localidad y el Club Pádel Muel. La competición contó con dos categorías, y participaron ocho parejas en cada una.
En el torneo oro los ganadores fueron Vlad y Juan Caseras, y segundos Jorge Aisa y Juan Fanlo. Y en el torneo plata se impusieron Guillermo Gracia e Iván Samper, por delante de Fernando Renancio y Raúl García.
- Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
- Un incendio en las Cinco Villas obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: 'Tiene un gran potencial de destrucción
- La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Marc, ganadero que movilizó su rebaño por el incendio en las Cinco Villas: 'Recorrimos 12 kilómetros en dos horas con 1.200 ovejas
- Guido Baroli, nuevo director general del Real Zaragoza: 'Las decisiones serán racionales y sostenidas en el tiempo, queremos que nos dejen ganarnos la credibilidad
- Los incendios de Peña Montañesa y de Jánovas, en Huesca, continúan activos en un día con ocho fuegos en Aragón
- El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados