Muel celebra exitoso torneo de pádel con la participación de dieciséis parejas

Muel acogió el fin de semana del 23 y 24 de mayo un torneo de pádel organizado por el ayuntamiento de la localidad y el Club Pádel Muel. La competición contó con dos categorías, y participaron ocho parejas en cada una.

Ayuntamiento y Club Pádel Muel organizaron el evento. | SERVICIO ESPECIAL

En el torneo oro los ganadores fueron Vlad y Juan Caseras, y segundos Jorge Aisa y Juan Fanlo. Y en el torneo plata se impusieron Guillermo Gracia e Iván Samper, por delante de Fernando Renancio y Raúl García.