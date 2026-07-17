Mujeres Goyescas celebra una nueva etapa con actividades culturales y de convivencia

La Asociación de Mujeres Goyescas ha celebrado este mes de julio una nueva etapa con el tradicional cambio de su junta directiva. Para conmemorar este momento tan especial, las socias compartieron una agradable merienda en la terraza de las piscinas, en un ambiente de convivencia, alegría y buenos deseos para el nuevo equipo que asume la dirección de la asociación.

Además, el sábado 11 de julio, la asociación organizó una salida cultural al Teatro de las Esquinas, donde las asistentes disfrutaron del espectáculo Noche de Chicas, protagonizado por Sil de Castro. La representación, llena de humor, música y momentos inolvidables, hizo las delicias del público, que pasó una velada divertida y diferente.

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Con este tipo de iniciativas, la Asociación de Mujeres Goyescas continúa promoviendo actividades culturales y de convivencia, ofreciendo a sus socias oportunidades para compartir experiencias.