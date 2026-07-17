Paniza organiza una variada agenda de verano con cine, deporte y música para vecinos y visitantes

Paniza está disfrutando de un verano repleto de actividades culturales, deportivas y festivas.El 23 de junio, se celebró el tradicional día de San Juan. Aunque este año las condiciones meteorológicas impidieron encender la habitual hoguera, los vecinos pudieron disfrutar de una agradable tarde festiva amenizada con el reparto de longaniza y chorizo, manteniendo vivo el espíritu de una de las citas más esperadas del inicio del verano.

Tuvo lugar la andada hasta el Santuario de la Virgen del Águila.

La programación estival continúa durante el mes de julio con una amplia oferta de actividades culturales y de ocio, organizadas por el Ayuntamiento de Paniza, pensada para vecinos y visitantes de todas las edades.

Las jornadas culturales contaron con una gran participación.

La agenda comenzó con la proyección de la película Los Futbolísimos 2, una sesión de cine que hizo disfrutar especialmente a los más pequeños. Días después, las piscinas municipales acogieron una nueva jornada de hinchables acuáticos, una actividad que volvió a reunir a numerosas familias.

El verano se anima con cultura, deporte y fiesta

Además, la junta de la Virgen del Águila ha celebrado durante este mes sus tradicionales jornadas culturales. El viernes 10, los más pequeños disfrutaron de una tarde de merienda, juegos tradicionales y la divertida atracción del tragachicos, antes de compartir una cena.

El sábado 11 estuvo dedicado al deporte, pues tuvo lugar la tradicional andada hasta el Santuario de la Virgen del Águila, una cita ya consolidada en el calendario local que combina deporte, naturaleza y tradición, y acogió la celebración de la asamblea de la junta.

Esa misma noche, la música fue protagonista, pues el Ayuntamiento de Paniza organizó la actuación del grupo Bajo Tierra en la localidad.

Las jornadas concluyeron el domingo 12, con la tradicional comida de hermandad, en la que los asistentes compartieron un ambiente de convivencia y fraternidad.

La programación continuará en las próximas semanas con la celebración del XVII Maratón de Fútbol Sala, un evento que, un año más, reunirá a equipos y aficionados en torno al deporte, la competición y el compañerismo.

La música seguirá teniendo un papel destacado el 25 de julio, cuando el Dúo VIP ofrecerá una actuación, a las 22.00 horas, en la glorieta María Moliner.

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El programa de verano culminará el primer domingo de agosto con el tradicional Festival de Jota, que se celebrará a las 20.00 horas en la plaza de España, poniendo el broche final a unas semanas repletas de propuestas para todos los públicos.