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ACTIVIDADES CULTURALES

La plaza de la iglesia de Cosuenda acoge un evento cultural de verano con música y cine

Los vecinos disfrutaron de una película al aire libre. | SERVICIO ESPECIAL

Los vecinos disfrutaron de una película al aire libre. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Campo de Cariñena

Consuenda

Cosuenda disfrutó el sábado 11 de julio de una tarde-noche de verano en el mejor entorno posible: la plaza de la iglesia. Las guitarras de Cosuenda junto a la Asociación San Bernabé, en su continuo esfuerzo por dinamizar la vida social y cultural de la localidad, prepararon una programación variada para todos.

Actuación del Grupo de Guitarra de Cosuenda. | SERVICIO ESPECIAL

Actuación del Grupo de Guitarra de Cosuenda. | SERVICIO ESPECIAL

Las actividades arrancaron a media tarde, y continuaron hasta la noche con tres propuestas.

Primero, el Grupo de Guitarra de Cosuenda, dirigido por Ruth, realizó la apertura del evento. Los acordes de las guitarras de la tierra pusieron la banda sonora a un atardecer que fue inolvidable.

Al finalizar el concierto, para mantener el ambiente animado y fomentar la participación de todos los asistentes, se celebró un gran bingo popular. Una oportunidad perfecta para compartir risas con tensión vecinal de la buena.

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Y por la noche, hubo magia bajo las estrellas con el cine de verano, organizado en colaboración con la Comarca Campo de Cariñena. Fue una experiencia inigualable poder disfrutar de una película al aire libre.

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