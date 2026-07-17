Raquel Ratia, la joven que revitaliza Alpartir con su bar como centro social
La Crónica de Campo de Cariñena
Raquel Ratia, de 26 años, es la propietaria de un pequeño bar en Alpartir, localidad zaragozana de aproximadamente 500 habitantes. Su historia refleja el compromiso de la juventud con el medio rural y su capacidad para generar oportunidades en entornos con gran valor social y humano.
Desde muy joven, Raquel tuvo claro que quería desarrollar su proyecto de vida en su pueblo, apostando por el emprendimiento local. Así nació su bar, concebido no solo como un negocio de hostelería, sino como un verdadero espacio de encuentro para vecinos y visitantes.
En los municipios rurales, los bares desempeñan un papel esencial como punto de unión social, favoreciendo la convivencia entre generaciones y manteniendo viva la actividad local. Consciente de ello, Raquel ha trabajado con esfuerzo y dedicación para ofrecer un espacio acogedor, implicándose además en la vida social y cultural de Alpartir.
Su proyecto tiene como objetivo impulsar el comercio local y demostrar que los jóvenes pueden emprender con éxito en el medio rural. «Apostar por nuestros pueblos es apostar por nuestras raíces y por una forma de vida más cercana», destaca.
La valoración de su experiencia es muy positiva, tanto a nivel personal como profesional, y su intención es continuar contribuyendo al mantenimiento de un medio rural vivo, con servicios, actividad económica y oportunidades para las nuevas generaciones.
- Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
- Un incendio en las Cinco Villas obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: 'Tiene un gran potencial de destrucción
- La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Marc, ganadero que movilizó su rebaño por el incendio en las Cinco Villas: 'Recorrimos 12 kilómetros en dos horas con 1.200 ovejas
- Guido Baroli, nuevo director general del Real Zaragoza: 'Las decisiones serán racionales y sostenidas en el tiempo, queremos que nos dejen ganarnos la credibilidad
- Los incendios de Peña Montañesa y de Jánovas, en Huesca, continúan activos en un día con ocho fuegos en Aragón
- El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados