Reencuentro 50 años después: Alumnos del Joaquín Costa de Cariñena rememoran su etapa de Bachiller

El pasado viernes 29 de mayo, en Zaragoza, antiguos compañeros de estudios del Instituto Joaquín Costa de Cariñena, celebramos un encuentro muy entrañable. Este año se cumplen 50 años de la obtención de nuestro título de Bachiller Superior. Algunos de nosotros empezamos esta aventura con tan solo 10 añitos, cuando en octubre de 1970 llegamos al Instituto de Cariñena, que se había inaugurado el curso anterior.

Antiguos alumnos y alumnas del centro se volvieron a reunir en un reencuentro muy especial . | SERVICIO ESPECIAL

Niños de toda la contornada, teníamos la gran oportunidad de estudiar Bachiller de forma oficial, sin tener que estudiar por libre y examinarnos en Zaragoza. Para conseguir el Título de Bachiller Superior, cursamos cuatro años de Bachiller Elemental y dos cursos más con su reválida, que la realizamos en el Instituto Goya de Zaragoza, el 25 de junio de 1976.

Más de la mitad de nuestros compañeros se desplazaban desde sus respectivos pueblos: María de Huerva, Herrera de los Navarros, Aguilón, Tosos, Villanueva, Mezalocha, Muel, Mozota, Botorrita, Longares, Alfamén, Almonacid de la Sierra, Cosuenda, Aguarón, Paniza, Encinacorba, Villarreal de Huerva, Mainar, Villadoz, Romanos, Badules, Tobed, Codos… (todo un gran esfuerzo para muchos de ellos, ya que los autobuses de las diferentes rutas recogían a los primeros alumnos sobre las 7,30h de la mañana y volvían a casa sobre las 20.30h, entonces teníamos clases por la mañana y por la tarde).

El hecho de pasar tantas horas juntos favoreció que las relaciones personales se estrecharan, la intensa convivencia a lo largo de todos esos años de nuestra adolescencia y juventud permitieron que compartiésemos un sinfín de experiencias inolvidables que fueron creando un fuerte vínculo entre todos nosotros, que ha perdurado hasta hoy.

Por eso al surgir la propuesta de volvernos a reunir para celebrar nuestro 50 aniversario, la respuesta fue mayoritariamente entusiasta.

A los cinco años de acabar nuestros estudios en el Instituto de Enseñanza Media de Cariñena, organizamos nuestro primer encuentro. Nos acompañaron algunos de nuestros profesores. Después nos volvimos a reunir a los 25 años.

Uno de los objetivos de este tercer encuentro, fue lograr contactar con todos los compañeros de la promoción 70-76, que quedamos inmortalizados en nuestra primera orla. No fue fácil, pero gracias a la persistencia y la tenacidad, así como a la colaboración de unos y otros, logramos al fin localizarlos a todos.

Creamos un grupo de WhatsApp, que nos ha servido para volver a unirnos y organizar el Encuentro del 50 aniversario. Se palpaba la emoción día a día; el grupo de WhatsApp servía para intercambiar y compartir ideas, fotos, recordar viejos tiempos y sobre todo recuperar el contacto entre nosotros.

Y por fin llegó el gran día, un día que se nos ha quedado grabado en la memoria de los 24 compañeros, que medio siglo después de compartir pupitres, juegos e ilusiones y muchas experiencias, nos volvíamos a encontrar en un aniversario cargado de emoción y recuerdos nostálgicos.

Nada más vernos surgieron los abrazos espontáneos, las sonrisas y miradas cómplices. Las conversaciones fluían como si quisiéramos recuperar el tiempo perdido y ponernos al día en un instante: ¡Pero si estás igual!, ¡Qué alegría volverte a ver!, ¡Cuánto tiempo ha pasado!...

En realidad 50 años, pero seguíamos siendo los mismos, recordando innumerables anécdotas, riendo y compartiendo la emoción del reencuentro, demostrando que la amistad y el cariño generados en nuestra juventud se habían mantenido intactos a lo largo de todo este tiempo.

Durante toda la jornada afloraron recuerdos inolvidables, vivencias como aquellas tómbolas y verbenas, los momentos en una Bodega etiquetando botellitas de moscatel y nuestra gira teatral, representando Francisca Alegre y olé, una comedia muy divertida, todo ello con el objetivo de obtener dinero para nuestro viaje de estudios: un viaje a Italia que nos marcó y nos unió para siempre.

María Maorad, actual directora del IES Joaquín Costa de Cariñena, nos envió un reportaje sobre el estado actual del centro y un saludo muy afectuoso que sirvió para inaugurar este emotivo encuentro. Visionamos también saludos cariñosos de algunos compañeros que no pudieron asistir. No podía faltar un recuerdo a Ascensión Muñoz y Antonio Lostal, compañeros tristemente desaparecidos. Nuestras profesoras Pili Guillén y Pilar Vázquez participaron con sus entrañables cartas llenas de nostalgia y gratitud por las muchas experiencias compartidas.

Disfrutamos mucho cuando se proyectó el montaje fotográfico de nuestro inolvidable viaje por Italia, pero quizás el momento más especial de la jornada fue cuando aparecimos en las imágenes de la grabación de 1977, realizada por Antonio Tena nuestro añorado Profesor de Química, sobre el partido de fútbol entre chicas y chicos, saltando la hoguera, cantando y bailando con los profesores en el campo de deportes del Instituto.

¡Qué jóvenes éramos! Las imágenes despertaron una gran emoción entre todos nosotros, emergieron recuerdos de una etapa de juventud y afloraron sentimientos de sorpresa, nostalgia y tristeza, para muchos era la primera vez que las veían.

Y llegó la foto de familia, un bonito recuerdo que inmortalizó un momento único. La celebración continuó con una estupenda comida dónde tuvimos tiempo de estrechar relaciones, ponernos al día y recordar entres risas y sonrisas divertidos momentos que se mantienen vivos en nuestra memoria.

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Como colofón de esta entrañable y emotiva celebración, disfrutamos de música, canciones y ritmos de nuestra época de juventud, en un Karaoke muy participativo. Bailamos, cantamos y brindamos por esa amistad que cincuenta años después sigue intacta. Este encuentro ha demostrado que existen lazos que ni distancia, ni el tiempo pueden romper.