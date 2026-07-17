XX ANIVERSARIO VALDECOLOR
El torneo de guiñote estrena un formato nocturno
La Crónica de Campo de Cariñena
El pabellón La Libertad acogió el pasado 3 de julio el Torneo de Guiñote XX Aniversario Valdecolor, una cita que este año estrenó un novedoso formato nocturno y reunió a un total de 18 parejas. Los participantes compitieron por una plaza para la fase final del Torneo Full Energía, que se disputará el próximo mes de septiembre en el Auditorio de Zaragoza.
Durante el desarrollo de la competición se realizó una pausa para la cena en el merendero municipal. La directiva de la U.D. Alfamén, colaboradora en la organización del evento, preparó una parrillada con productos locales que permitió a jugadores y acompañantes reponer fuerzas y disfrutar de un agradable momento de convivencia.
En el plano deportivo, la gran sorpresa del torneo la protagonizó la joven pareja de Alfamén formada por Héctor Lozano y Alejandro Pérez, que se alzó con el triunfo tras completar un brillante campeonato. Los campeones demostraron un excelente nivel de juego a lo largo de las siete rondas disputadas, imponiéndose a parejas con mayor experiencia.
La competición estuvo dirigida por el presidente de la Asociación Aragonesa de Guiñote, quien veló en todo momento por el correcto desarrollo del torneo y por el cumplimiento de las normas, contribuyendo a que la jornada transcurriera en un ambiente de deportividad, respeto y compañerismo.
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