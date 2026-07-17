Tosos Contigo celebra tres años conectando a casi 500 vecinos con el municipio

Tosos Contigo, la lista de difusión de WhatsApp del Ayuntamiento de Tosos, cumple tres años, y se ha consolidado como una de las iniciativas más valoradas del municipio. Los números lo dicen todo: cerca de 500 suscritos en un pueblo de 176 habitantes.

La clave está en haberla entendido como algo más que un tablón de anuncios. Además de los bandos y las noticias oficiales, a través de las historias de WhatsApp se cuenta el pulso diario del pueblo: el avance de las obras y proyectos, las actividades de las asociaciones, los actos municipales y las celebraciones festivas, con fotos y vídeos en tiempo real.

Esa diferencia entre habitantes y suscriptores esconde uno de los aspectos más emotivos de la iniciativa. Muchos de los que siguen el canal tienen sus raíces en Tosos pero viven lejos, y gracias a la lista siguen sintiéndose parte del pueblo. El caso más llamativo es el de una familia argentina, descendiente de vecinos de Tosos, que sigue desde el otro lado del Atlántico el día a día del pueblo de sus abuelos.

Tosos Contigo no funciona solo en una dirección. A través de formularios, los vecinos deciden cuestiones colectivas: el menú de las comidas populares, el tema de los disfraces o incluso la película del cine de verano. Y sirve además como vía de atención directa, donde cualquiera puede trasladar dudas, incidencias o propuestas de mejora.

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Tres años después, la iniciativa demuestra que la despoblación no se combate solo con grandes infraestructuras: a veces basta con mantener encendido el hilo que une a un pueblo con toda la gente que lo lleva dentro.