Tosos recupera el Palacio de los Marqueses con un nuevo espacio multiusos para los vecinos

El Ayuntamiento de Tosos ha puesto en marcha la rehabilitación de la sala situada en la planta baja del Palacio de los Marqueses, que se convertirá en un espacio multiusos al servicio de todos los vecinos. La actuación permitirá recuperar una dependencia hasta ahora infrautilizada, y ampliar la oferta de equipamientos públicos del municipio.

El espacio está concebido para acoger reuniones vecinales, exposiciones y actividades culturales, además de un uso deportivo surgido de la propia demanda ciudadana. Para ello, el consistorio estudia la compra de varias máquinas de gimnasio: unas quedarían instaladas de forma fija en una zona que podrá cerrarse de manera independiente, y otras serían móviles, retirables con facilidad cuando la sala se destine a eventos.

La inauguración está prevista para agosto, unas semanas antes de las fiestas de San Bartolomé, con una exposición que reunirá la obra de cerca de una decena de artistas locales. Además, el ayuntamiento ha lanzado a través de la lista de difusión Tosos Contigo una llamada a los vecinos para que propongan ideas de cara a bautizar el nuevo espacio.

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Desde el consistorio no se descarta tampoco que, si llegara a plantearse un proyecto de viabilidad con fundamento, parte de este espacio pudiera destinarse en el futuro a albergar una tienda en el municipio.