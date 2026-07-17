La Trail de Muel congrega a cerca de 300 atletas
Miguel Bertojo
Casi 300 atletas, prácticamente un centenar más con respecto a 2025, participaron en la XIV edición del Trail Muel San Borombón, celebrada el domingo 21 de junio. Semejante número de competidores, en representación de 54 clubes, incluyó además un buen número de corredores independientes.
Con rigurosa puntualidad, a las 7:45 horas, los jueces de la Federación Aragonesa de Atletismo oficiaron la salida de los 25 km en dirección al mítico cabezo y vuelta. Le siguieron los participantes de la prueba de 14 km y, por último, la de los de 9 km. Si a primera hora la temperatura ambiente era incluso agradable, dos horas más tarde el calor intenso determinó que los jueces controlaran que los participantes en las pruebas hicieran uso de las pautas de hidratación que establece el reglamento. Además, a lo largo del recorrido se habilitaron puestos de avituallamientos tanto de líquidos como de sólidos.
Resultados
Tras recorrer los 9 km, cruzaron la meta Jorge Malo (Club Triatló Serradells Andorra), con un crono de 45:15. Dos minutos más tarde lo hicieron Denis Lorda (ADA Zuera) y, por último, Javier Urzainqui. Carmen Cantero (Tragamillas Alcañiz) encabezó la clasificación femenina con 59:24, seguida de Irene Gracia (Stockton) y Geo Serb (ZGZ Deporte).
En la prueba de 14 km, el primer clasificado, con un tiempo de 1:12:12, fue Ignacio Aisa (CA Cuarte). Su hermano, Martín Aisa, entró en la meta con apenas dos segundos de diferencia. El tercer clasificado fue Paúl Añón (Loop). En categoría femenina, la victoria fue para Julia Elías Artigas (Matarraña Team), seguida de Clara Sales (Club As Cimas) y Vanessa Berdejo.
Prueba reina
Los primeros tres primeros clasificados de la prueba reina, 25 km, fueron: José Miguel Elías Galindo (Matarraña Team), con una marca de 2:13:21, seguido de Francisco Javier Casabona y Óscar Soriano (Club Running Zaragoza). Con 3:29:50, Miriam Villalba Castán (Club Trail Running Zaragoza Chemik) lideró la clasificación femenina, seguida de Laura Alijarde (Sport & Fun) y Patricia Ayo. Coronar ya primeros el cabezo en sus respectivas categorías, les supuso a Elías y a Villalba sendos jamones de Teruel, cortesía de Vícthor Cabetas.
Participación local
Por último, en clave local, los 9 km fueron José Vicente Pardo y María Benrahou; los 14 para Jorge Lorenz; y los 25 para Jorge Martín. La entrega de trofeos tuvo lugar en las piscinas municipales. Como ya es habitual, los primeros clasificados recibieron piezas de cerámica local y diferentes productos de la tierra. Además, condujeron el acto Miguel Ángel Muñoz, concejal de Deportes, y representantes de las asociaciones locales que colaboran en la cita. Acto seguido, tras una larga mañana de deporte, participantes y voluntarios degustaron la tradicional paella popular.
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