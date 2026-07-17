Los vecinos de Muel celebran sus fiestas menores en honor al santo patrón con procesión y eventos taurinos

Del 9 al 12 de julio, Muel celebró sus denominadas fiestas menores en honor al santo patrón de la parroquia. Conforme al programa previsto, los más pequeños disfrutaron el jueves de dos sesiones lúdicas en la arboleda tras la ermita de Ntra. Sra. la Virgen de la Fuente, y los mayores de otras tantas sesiones musicales hasta la madrugada en el entorno contiguo del parque.

Amantes de la Jota participó en la misa baturra celebrada en la iglesia de Muel. | MIGUEL BERTOJO

Los actos siguieron de manera oficial el viernes con una concurrida procesión. Puntualmente, a las 12.00 horas, con un aire inequívocamente festivo, fieles y vecinos procesionaron tras el santo patrón de la parroquia ante la atenta mirada de un buen número de curiosos ajenos. Nunca dejará de resultar especialmente evocadora la imagen del santo mártir empujado por las estrechas callejas en torno al templo parroquial.

Los festejos taurinos protagonizaron las fiestas. | L

Tras un concurrido acto religioso, el sacerdote salió al atrio hisopo en mano para otorgar la tradicional bendición a los vehículos de dos y cuatro ruedas que se acercaron a recibirla preciada agua bendita. Pese al calor sofocante, la mañana concluyó con un concurrido vermú en el polideportivo de la localidad al que asistieron más de 300 vecinos.

La jornada festiva prosiguió con más citas infantiles o la consabida sesión musical de tarde. A las 0.00 horas, los estallidos de rigor anunciaron el clásico toro de ronda; al concluir, la noche se alargó con los sones de la orquesta Séptima Avenida en el aparcadero y los ritmos de una disco móvilcon el Dj Yago Valero a los platos.

El sábado madrugó con los sones de los pasacalles de la charanga Destanlentaus. Fue la antesala del recorrido de las vaquillas o, ya de tarde, de la suelta de reses bravas. A las 20.30 horas, el escenario de la orquesta Diamante Show ya dejó entrever sus posibilidades de entretenimiento antes de que el segundo toro de ronda completara el capítulo taurino de esta edición de las fiestas.

Y la noche volvió a ser joven de nuevo con las melodías del momento de la orquesta Diamante Show, seguida de una abarrotada disco móvil, con sendos Dj a las mezclas: Luis Redondo y Carlos Pérez.

El programa festivo concluyó el domingo con una misa baturra, protagonizada por la asociación local Amantes de la Jota, y una paella popular en el parque casi a medianoche, amenizada por la actuación del Trío Tal Kual.

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Según aseguró Israel Remón, regidor de la villa, «las fiestas se llevan en el corazón y, por tanto, lo más importante es la armonía, la buena convivencia, el buen rollo que dicen los jóvenes», y así ha sido. «En cualquier caso, lo cierto es que hemos competido en buena lid con los Sanfermines…», bromeó.