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SAN ISIDRO LABRADOR

La Villa de Muel honra a San Isidro Labrador con procesión y homenaje a las hermanas Clos Rubio

Muel celebró una misa baturra por San Isidro. |

Muel celebró una misa baturra por San Isidro. |

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La Crónica de Campo de Cariñena

Muel

Fiel a su esencia rural, la Villa de Muel celebró el 15 de mayo el día de San Isidro Labrador, “zahorí, pocero, taumatúrgico y hacedor de lluvias; hombre sencillo y bienhechor de los pobres”, como merece, como patrono de agricultores y ganaderos: con una salida del santopor las calles aledañas al templo parroquial, su morada habitual en la localidad, portado a hombros por labriegos y hortelanos locales.

Los vecinos portaron y acompañaron al santo. | MIGUEL BERTOJO

Los vecinos portaron y acompañaron al santo. | MIGUEL BERTOJO

Tras concluir una concurrida misa baturra, algo del todo inhabitual en un viernes, las hermanas Clos Rubio, Mª Pilar y Elena, recibieron el cálido aplauso y un merecido reconocimiento por sus recientes galardones en distintos certámenes, pero, sobre todo, por su esfuerzo, entrega y dedicación a una disciplina tan exigente como es la jota cantada, por parte de los vecinos congregados.

Las hermanas Clos Rubio recibieron un reconocimiento. |

Las hermanas Clos Rubio recibieron un reconocimiento. |

Y, como ya es habitual en las actuaciones, recitales o conciertos de una u otra intérpretes, siempre bajo la atenta mirada de su padre: el también tenor e intérprete de jota Antonio Clos, que participó, como no podía ser menos, y muy activamente, por cierto, con sus jovencísimas retoñas tanto en el homenaje al santo como en la ofrenda posterior.

Al finalizar, Israel Remón, alcalde de la villa y representantes de la corporación municipal, entregaron a ambas hermanas, como no podía ser menos, un recuerdo cerámico de la efeméride, diseñado expresamente y ejecutado en el Taller Escuela Cerámica de Muel (DPZ) para la ocasión, y sendos ramos de flores. Al concluir el acto, los congregados acudieron al viejo casino de la localidad para compartir unos vinos y aperitivos en amena conversación.

Fiel a su esencia rural, la villa de Muel celebró el 15 de mayo el día de San Isidro Labrador, «zahorí, pocero, taumatúrgico y hacedor de lluvias; hombre sencillo y bienhechor de los pobres», como merece, como patrono de agricultores y ganaderos: con una salida del santo por las calles aledañas al templo parroquial, su morada habitual en la localidad, portado a hombros por labriegos y hortelanos locales.

Tras concluir una concurrida misa baturra, algo del todo inhabitual en un viernes, las hermanas Clos Rubio, Mª Pilar y Elena, recibieron el cálido aplauso y un merecido reconocimiento por sus recientes galardones en distintos certámenes, pero, sobre todo, por su esfuerzo, entrega y dedicación a una disciplina tan exigente como es la jota cantada, por parte de los vecinos congregados.

Y, como ya es habitual en las actuaciones, recitales o conciertos de una u otra intérpretes, siempre bajo la atenta mirada de su padre: el también tenor e intérprete de jota Antonio Clos, que participó, como no podía ser menos, y muy activamente, por cierto, con sus jovencísimas retoñas tanto en el homenaje al santo como en la ofrenda posterior.

Al finalizar, Israel Remón, alcalde de Muel y representantes de la corporación municipal, entregaron a ambas hermanas, como no podía ser menos, un recuerdo cerámico de la efeméride, diseñado expresamente y ejecutado en el Taller Escuela Cerámica de Muel (Diputación de Zaragoza) para la ocasión, y sendos ramos de flores.

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Al concluir el acto, los congregados acudieron al viejo casino de la localidad para compartir unos vinos y aperitivos en amen a conversación.

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