JORNADAS CULTURALES Y TRAIL
Villanueva celebra un mayo repleto de actividades culturales y deportivas
LA CRÓNICA
Las jornadas culturales que organiza el Ayuntamiento de Villanueva volvieron a ser protagonistas del mes de mayo: el tradicional Día de los Oficios, una exposición dedicada a los 100 años de las escuelas, la actuación de la Banda de Muel, etc. Además, dos fiestas tradicionales se celebraron en mayo y junio en Villanueva: San Isidro, con misa, procesión y merienda, y la romería a San Vicente.
Tampoco faltó a la cita el deporte: gran participación en la San Pablada 2026, Trail de Villanueva de Huerva que se celebró el 13 de junio. Más de 170 personas participaron en las distintas carreras y pruebas deportivas organizadas por el Club de Atletismo Olimpo y el Ayuntamiento de Villanueva. Los ganadores fueron: Pablo Gil Antequera y Lucía Martínez Nogués (carrera de 7,5 km) y Rafael Lorente Mantilla y María Llorente (carrera de 12,5 km). Durante la entrega de trofeos los atletas y sus familias pudieron disfrutar de un aperitivo organizado por la Asociación de Mujeres.
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