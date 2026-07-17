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JORNADAS CULTURALES Y TRAIL

Villanueva celebra un mayo repleto de actividades culturales y deportivas

La Trail se dividió en dos recorridos, uno de 7,5 km y otro de 12,5. | SERVICIO ESPECIAL

La Trail se dividió en dos recorridos, uno de 7,5 km y otro de 12,5. | SERVICIO ESPECIAL

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LA CRÓNICA

villanueva de huerva

Las jornadas culturales que organiza el Ayuntamiento de Villanueva volvieron a ser protagonistas del mes de mayo: el tradicional Día de los Oficios, una exposición dedicada a los 100 años de las escuelas, la actuación de la Banda de Muel, etc. Además, dos fiestas tradicionales se celebraron en mayo y junio en Villanueva: San Isidro, con misa, procesión y merienda, y la romería a San Vicente.

Exposición de los 100 años de las escuelas. | SERVICIO ESPECIAL

Exposición de los 100 años de las escuelas. | SERVICIO ESPECIAL

Tampoco faltó a la cita el deporte: gran participación en la San Pablada 2026, Trail de Villanueva de Huerva que se celebró el 13 de junio. Más de 170 personas participaron en las distintas carreras y pruebas deportivas organizadas por el Club de Atletismo Olimpo y el Ayuntamiento de Villanueva. Los ganadores fueron: Pablo Gil Antequera y Lucía Martínez Nogués (carrera de 7,5 km) y Rafael Lorente Mantilla y María Llorente (carrera de 12,5 km). Durante la entrega de trofeos los atletas y sus familias pudieron disfrutar de un aperitivo organizado por la Asociación de Mujeres.

La Banda de Muel ofreció una emocionante actuación en la iglesia de la localidad. | SERVICIO ESPECIAL

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