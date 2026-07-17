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PROMOCIÓN EN ZARAGOZA

Villanueva de Huerva promociona su patrimonio natural y sus dinosaurios en Aratur 2026

El estand de Villanueva en Aratur.

El estand de Villanueva en Aratur.

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La Crónica de Campo de Cariñena

Villanueva de huerva

Del 15 al 17 de mayo, miles de visitantes llenaron el Palacio de Congresos de Zaragoza durante la celebración de Aratur 2026, el Salón Aragonés del Turismo. Allí estuvo presente el Ayuntamiento de Villanueva de Huerva promocionando las actividades organizadas por el Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza, desde sus habituales excursiones guiadas para pasar el día entre dinosaurios, como las que ponen en valor el bello patrimonio natural e histórico artístico del municipio. En el stand de Villanueva hubo juegos y concursos para los peques, la firma de libros por parte del naturalista y escritor Eduardo Viñuales, y la exposición de una reconstrucción a tamaño real de un cráneo de Spinosaurus que trajo su autor, Sergio Bajo. En el escenario general de Aratur estuvo Javier Peña hablando sobre la arquitectura zagrí y el alminar de Villanueva. Y también se presentó la tercera edición del Festival de Música Antigua que se celebrará en septiembre, y las actividades del Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza. Por el stand pasaron diversas autoridades del Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza a las que agradaron las propuestas financiadas por el Ayuntamiento de Villanueva de Huerva.

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