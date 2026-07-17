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Vistabella celebra una primavera cultural y deportiva con el apoyo de diversas instituciones

Actuación de ‘Patrimonio Sonoro’ en el pabellón. | SERVICIO ESPECIAL

Actuación de ‘Patrimonio Sonoro’ en el pabellón. | SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica de Campo de Cariñena

Vistabella

Durante los meses de mayo y junio, Vistabella ha vuelto a disfrutar de un intenso programa de actividades gracias al impulso del Ayuntamiento de Vistabella, la Comarca Campo de Cariñena, la Diputación Provincial de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la colaboración de la ACR El Güeira, reuniendo a vecinos y visitantes en torno a la cultura, el deporte, la naturaleza y las tradiciones.

Concierto de la Banda de Música de la Sierra de Algairén. | SERVICIO ESPECIAL

Concierto de la Banda de Música de la Sierra de Algairén. | SERVICIO ESPECIAL

La primavera comenzó con una nueva etapa de las marchas senderistas de la Comarca Campo de Cariñena, que permitió recorrer el entorno natural del municipio en un magnífico ambiente de convivencia.

Charla sobre el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Charla sobre el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

La música también tuvo un especial protagonismo con el concierto de la Agrupación Musical de Almonacid de la Sierra y la Banda de Música de la Sierra de Algairén, así como con el concierto de música antigua ofrecido por Patrimonio Sonoro, dos propuestas que volvieron a llenar de música el pabellón municipal.

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El 3 de julio, la empresa L’Univers Astroturismo impartió una charla divulgativa sobre el eclipse total de sol que podrá contemplarse el próximo mes de agosto, despertando un gran interés entre los asistentes y comenzando la preparación de uno de los acontecimientos más esperados.

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