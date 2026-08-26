Abierto el plazo para el cheque-bebé

El Ayuntamiento de Cariñena mantiene abierta hasta el 7 de septiembre de 2026 la sexta convocatoria de las ayudas municipales al nacimiento o adopción de hijos, conocidas como Bonos Consumo Cheque-Bebé. El programa, impulsado por las concejalías de Infancia y de Industria y Comercio, cuenta este año con un presupuesto de 27.800 euros y combina el apoyo a las familias con el fomento de las compras en los establecimientos de la localidad.

La convocatoria contempla una ayuda de 200 euros por cada hijo o hija nacido o adoptado, menor o igual de cinco años, para las personas que cumplan los requisitos establecidos. En esta edición pueden beneficiarse las familias con hijos nacidos o adoptados durante los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

El importe deberá destinarse a la adquisición de productos o servicios en comercios de Cariñena adscritos al Plan de Comercio Local, de manera que la iniciativa permite que los recursos destinados a apoyar a las familias repercutan también en la actividad económica del municipio. La ayuda es compatible con otras subvenciones concedidas por el mismo motivo.

Requisitos y presentación de solicitudes

Entre los principales requisitos figura que la persona solicitante esté empadronada en Cariñena con una antigüedad mínima de 12 meses y que el menor se encuentre empadronado en su domicilio en el momento de presentar la solicitud. Cuando solo uno de los progenitores esté empadronado en el municipio, la ayuda se concederá por el 50 % del importe.

También es necesario ser español o extranjero con residencia legal en España y encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Cariñena, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

En los casos de divorcio o separación, ambos progenitores pueden solicitar la ayuda y percibir la parte proporcional correspondiente al tiempo de custodia del menor. Asimismo, podrá presentar la solicitud el tutor o tutora que ostente la patria potestad o tutela en caso de fallecimiento de los progenitores.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 7 de septiembre, incluido, dirigidas a la alcaldía del Ayuntamiento de Cariñena, a través del registro general municipal o mediante cualquiera de los procedimientos previstos en la legislación de procedimiento administrativo.

La documentación debe incluir, entre otros documentos, DNI o tarjeta de residencia de ambos progenitores, libro de familia o documentación acreditativa del nacimiento o adopción y los certificados de estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Puede presentarse una solicitud por cada hijo o hija que reúna los requisitos.

Compras en el comercio local

Una vez concedida la ayuda, las familias podrán realizar una o varias compras en uno o varios establecimientos adheridos al Plan de Comercio Local. Los beneficiarios deberán abonar inicialmente las compras y conservar los correspondientes tickets o facturas, en los que deberán constar los productos adquiridos, el importe, la fecha y el establecimiento.

Finalizadas las compras, será necesario presentar la documentación justificativa y los tickets o facturas originales en las oficinas municipales. Además, hay que tener en cuenta que no serán subvencionables los gastos correspondientes a alcohol, tabaco o apuestas.

El plazo para justificar las ayudas permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre de 2026. Posteriormente, el ayuntamiento abonará los gastos subvencionables, hasta el límite de la ayuda concedida, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por cada beneficiario.

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Con esta sexta convocatoria del cheque-bebé, el Ayuntamiento de Cariñena mantiene una línea de ayudas que persigue un doble objetivo: contribuir a los gastos de las familias con hijos pequeños y favorecer que ese apoyo económico revierta directamente en el comercio local.