Aguarón corona a sus Reinas de Fiestas

Aguarón vivió el sábado 22 de agosto una de esas jornadas que anuncian que las fiestas están ya muy cerca. La Presentación y Coronación de las Reinas de las Fiestas 2026 reunió a vecinos, familiares y amigos en un acto marcado por la emoción, la música y el cariño hacia las jóvenes que este año tendrán el honor de representar al pueblo.

La jornada comenzó en la plaza, donde las Reinas de las Fiestas 2025, Carla y Rut, fueron recibidas al son de la rondalla del Grupo Folclórico Aires de Albada. Desde allí comenzó el recorrido por las casas para ir recogiendo, una a una, a las nuevas Reinas de Aguarón.

La primera parada fue para recoger a Claudia y a su Reina Infantil, Alma. Después llegó el turno de Lucía y Carla; posteriormente, de María y su Reina Infantil, Lara; y, finalmente, de Nuria y Nila. En cada una de las casas se repitió una escena cargada de emoción: familiares, amigos y numerosos vecinos esperando para acompañarlas en un día que difícilmente olvidarán.

Las familias, parte fundamental

Desde el Ayuntamiento de Aguarón destacan especialmente el enorme trabajo y la implicación de las familias de las reinas, que prepararon con muchísimo cariño un ágape en cada una de las casas para recibir a todos aquellos que quisieron acompañarlas.

Aperitivos, bebidas y numerosos detalles sirvieron para compartir unos minutos de convivencia antes de continuar el recorrido. Detrás de cada una de estas recepciones hay muchas horas de preparación y, sobre todo, una enorme ilusión por hacer que este día sea todavía más especial para ellas.

La música fue también protagonista durante todo el recorrido. Cada Reina fue obsequiada con una jota personalizada, uno de los momentos más esperados y emotivos. Para ellas resulta difícil explicar lo que supone salir de casa y encontrarse con la rondalla, con sus familiares, sus amigos y con tantas personas que han querido estar allí para compartir ese instante.

Pero este año todavía hubo una sorpresa capaz de aumentar la emoción: su gran amigo Diego De Pablo Sanz quiso cantar personalmente una jota a cada una de las reinas. Un gesto de amistad y cariño que convirtió cada parada en un momento todavía más especial.

Presentación en el pabellón

Una vez recogidas todas las Reinas, la comitiva se dirigió al pabellón de fiestas, donde las jóvenes estuvieron acompañadas por sus pajes: Guillem Bernal, Sergio Meléndez, Samuel Gimeno y Juan Leganés, todos ellos amigos y compañeros de la Peña Jaleo Fino. A las reinas infantiles les acompañaron Alberto Pérez, Héctor Sánchez, Izan Cucalón y Leo Cortijo.

Allí tuvo lugar el acto oficial de presentación y coronación. Las Reinas salientes, Carla y Rut, fueron las encargadas de coronar a sus sucesoras y de transmitirles algunos consejos desde la experiencia vivida. Sobre todo, las animaron a disfrutar intensamente de cada momento porque, aunque durante las fiestas se duerma poco, van a vivir unas fiestas que para ellas serán irrepetibles y que recordarán durante toda su vida.

Las nuevas Reinas también tuvieron la oportunidad de tomar la palabra. En sus intervenciones hubo agradecimientos para sus padres, familias y amigos por todo el trabajo, la ayuda, el apoyo y el cariño recibido durante estos días. Y hubo también un sentimiento compartido por todas ellas: el orgullo de representar a Aguarón y de formar parte de un pueblo que sabe acompañar, celebrar y arropar a los suyos.

Las Reinas tuvieron palabras especialmente cariñosas para sus Pajes y para el resto de sus amigos de la Peña Jaleo Fino, agradeciéndoles no solo que quisieran acompañarlas en este día, sino toda la ayuda y complicidad que han encontrado en ellos durante los preparativos.

Tolerancia y convivencia

La encargada de conducir el acto fue Patricia Aladrén, que supo combinar emoción, cercanía y también una reflexión sobre la manera de vivir nuestras fiestas.

Durante su intervención reivindicó el derecho de las peñas y de los jóvenes a disfrutar de estos cinco días, recordando que las fiestas son precisamente días de alegría, música, encuentros y, como no podía ser de otra manera, también de cierto jaleo. Por ello, apeló a la tolerancia y a la convivencia, siempre desde el respeto a los vecinos y entendiendo que durante unos pocos días al año el pueblo cambia su ritmo habitual.

Patricia quiso además trasladar otro mensaje importante: Aguarón no es solamente un pueblo para disfrutar en verano. A lo largo de todo el año se organizan numerosas actividades culturales, deportivas, festivas y sociales destinadas a vecinos de todas las edades, manteniendo vivo el municipio mucho más allá de sus fiestas patronales.

La coronación dejó así una jornada llena de imágenes para el recuerdo y volvió a demostrar que algunas de las tradiciones más bonitas de Aguarón se construyen precisamente entre todos: las familias que preparan cada detalle, los amigos que acompañan, la rondalla que pone música a la emoción y todo un pueblo que sale a la calle para arropar a sus Reinas.

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Desde el Ayuntamiento de Aguarón quieren felicitar a Claudia, Lucía, María y Nuria, y a las Reinas Infantiles Alma, Carla, Lara y Nila, así como a sus Pajes, y agradecer a las Reinas salientes, Carla y Rut, a Patricia Aladrén, al Grupo Folclórico Aires de Albada, a Diego De Pablo Sanz, a las familias, amigos, peñistas y vecinos su participación.