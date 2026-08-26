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ACTIVIDADES VERANO

Aguilón planta cara al calor con deporte, magia y diversión

La piscina municipal acogió aquagym, mientras que el pabellón albergó torneos de ping-pong, bádminton y frontenis, completando la oferta de verano

Los vecinos disfrutaron de una cita en el agua.

Los vecinos disfrutaron de una cita en el agua.

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La Crónica de Campo de Cariñena

AGUILÓN

El Ayuntamiento de Aguilón ha ofrecido este verano actividades para todos los públicos. En la piscina municipal, se ha desarrollado la actividad de aquagym para activar el cuerpo en el agua de una forma dinámica, refrescante y saludable, mejorando movilidad, resistencia y bienestar.

Además, el 24 de julio se jugó un torneo de ping-pong en el pabellón, el 31 de julio un torneo de bádminton, y los días 7 y 8 de agosto un torneo de frontenis.

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