Aguilón planta cara al calor con deporte, magia y diversión

El Ayuntamiento de Aguilón ha ofrecido este verano actividades para todos los públicos. En la piscina municipal, se ha desarrollado la actividad de aquagym para activar el cuerpo en el agua de una forma dinámica, refrescante y saludable, mejorando movilidad, resistencia y bienestar.

Además, el 24 de julio se jugó un torneo de ping-pong en el pabellón, el 31 de julio un torneo de bádminton, y los días 7 y 8 de agosto un torneo de frontenis.

Deporte, magia y diversión plantan cara al calor

El 5 de agosto se realizó un taller de defensa personal para mujeres y adolescentes para aprender herramientas de autoprotección, seguridad y confianza. Y el viernes 7 actuó el mago e Asier Nuei.