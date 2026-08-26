ACTIVIDADES VERANO
Aguilón planta cara al calor con deporte, magia y diversión
La piscina municipal acogió aquagym, mientras que el pabellón albergó torneos de ping-pong, bádminton y frontenis, completando la oferta de verano
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La Crónica de Campo de Cariñena
AGUILÓN
El Ayuntamiento de Aguilón ha ofrecido este verano actividades para todos los públicos. En la piscina municipal, se ha desarrollado la actividad de aquagym para activar el cuerpo en el agua de una forma dinámica, refrescante y saludable, mejorando movilidad, resistencia y bienestar.
Además, el 24 de julio se jugó un torneo de ping-pong en el pabellón, el 31 de julio un torneo de bádminton, y los días 7 y 8 de agosto un torneo de frontenis.
El 5 de agosto se realizó un taller de defensa personal para mujeres y adolescentes para aprender herramientas de autoprotección, seguridad y confianza. Y el viernes 7 actuó el mago e Asier Nuei.
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