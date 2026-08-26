Aladrén se forma frente a un posible incendio forestal

La prevención y la seguridad fueron protagonistas el 31 de julio en Aladrén con una charla informativa sobre cómo actuar en caso de incendio forestal, organizada ante la importancia que este riesgo tiene para un municipio rodeado de un amplio entorno natural.

La sesión, celebrada en el merendero, estuvo impartida por Alejandro Losilla, bombero forestal de la BRIF de Daroca, e Ingrid Martín, técnica en prevención de incendios forestales.

Durante la charla se realizó un análisis específico de la situación de Aladrén y del riesgo de incendio forestal en relación con la zona urbana, acercando así la prevención a la realidad concreta del municipio.

Los asistentes pudieron conocer también la normativa aplicable durante las épocas de peligro de incendios y las posibles obligaciones y recomendaciones que deben tener en cuenta quienes disponen de una vivienda en el municipio.

Uno de los apartados especialmente importantes fue el dedicado a explicar qué hacer si finalmente se produce un incendio, abordando cuestiones relacionadas con la autoprotección y la evacuación.

La sesión permitió además plantear dudas e inquietudes directamente a los dos especialistas, convirtiéndose en una oportunidad para adquirir conocimientos que pueden resultar fundamentales ante una situación de emergencia.

En un municipio como Aladrén, donde viviendas, monte y vegetación se encuentran muy próximos, conocer los riesgos y saber cómo reaccionar es también una forma de prevención y de aprender.