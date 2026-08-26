Alfamén vive a lo grande los días de sus fiestas patronales

Alfamén ha vuelto a demostrar sus ganas de celebrar. Las fiestas patronales en honor a San Roque 2026 han dejado atrás varios días repletos de música, tradición, espectáculos, festejos taurinos y actividades para todas las edades, en los que la alegría y la participación han sido las grandes protagonistas.

Los festejos taurinos fueron protagonistas. / SERVICIO ESPECIAL

El pistoletazo de salida llegó el fin de semana previo a las fiestas, con una de las citas más especiales y esperadas: la Noche de Reinas, con la coronación y presentación oficial de las reinas de las fiestas de 2026. Fue una noche mágica y muy emotiva, en la que las protagonistas recibieron el cariño de todo el municipio. Tras la coronación, la fiesta continuó con un festejo taurino y una orquesta. El domingo llegó otro de los grandes momentos con la actuación de B Vocal, un espectáculo que puso música, humor y diversión a la tradicional merienda dedicada a la tercera edad.

Los vecinos disfrutaron de una amplia y variada programación. / SERVICIO ESPECIAL

Ya con la llegada de la semana grande, el 13 de agosto Alfamén volvió a llenar sus calles de música y tradición con la ronda jotera que visitó las casas de las reinas de las fiestas 2026, donde las protagonistas recibieron a los participantes con gran ilusión, en una jornada que permitió mantener vivo el folclore y las tradiciones locales.

Presentación de las reinas de las fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

Con el inicio oficial de las fiestas, del 14 al 18 de agosto, Alfamén se sumergió por completo en sus celebraciones patronales. La programación ofreció gran variedad de actividades y espectáculos pensados para todos los públicos, consiguiendo que cada jornada tuviera su propio momento especial. Una de las novedades fue la celebración de una cena popular, que tuvo una extraordinaria acogida y en la que participaron cerca de 600 personas. La velada estuvo amenizada por la Charanga Ascape.

La música también tuvo un papel protagonista durante toda la semana. Los vecinos pudieron disfrutar de café-conciertos, espectáculos con hipnotizador y diferentes actuaciones musicales, además de propuestas de estilos muy variados como Jotas Navarras, boleros o el espectáculo Wakanda. Las noches estuvieron acompañadas por diferentes orquestas en el pabellón y disco móvil, que volvieron a congregar a un numeroso público con ganas de bailar y disfrutar. Entre todas las propuestas musicales destacó especialmente la noche del 15 de agosto, con la celebración de I Love 90’. La fiesta contó con una original y especial colaboración entre la Banda Municipal Santa Cecilia y el DJ local Chamako, una combinación que consiguió hacer vibrar a un pabellón totalmente abarrotado.

Los niños y niñas de Alfamén han tenido igualmente su espacio y han disfrutado de diferentes actividades como mansicos en la calle, carretones embolados, hinchables, talleres y juegos tradicionales.

Como ya es tradición, los festejos taurinos han vuelto a ser uno de los platos fuertes de las fiestas de Alfamén. Tanto los festejos en las calles como los desarrollados en la plaza portátil han contado con una gran afluencia de público y reses procedentes de afamadas ganaderías. La respuesta del público ha sido especialmente destacada en esta edición, superándose los 1.100 bonos taurinos, una cifra que demuestra la gran afición existente y el peso de los festejos taurinos dentro de las fiestas.

Tras cinco días de intensa actividad, Alfamén puso el punto final a sus fiestas de San Roque 2026 con un balance muy positivo, marcadas por la alegría, la convivencia y la participación. San Roque 2026 deja así el recuerdo de unas fiestas intensas y multitudinarias, en las que tradición y modernidad han convivido de la mano, desde las jotas y los festejos taurinos hasta la música de los años 90, pasando por espectáculos, actividades infantiles y nuevas propuestas como la cena popular.

Agradecimientos

Para terminar, desde el consistorio hacen llegar un agradecimiento muy especial a todas las personas que han hecho posible estas fiestas y, de manera particular, a la Comisión Taurina y a la Comisión de Festejos. Su trabajo, esfuerzo, dedicación y compromiso durante meses han sido fundamentales para que Alfamén haya podido disfrutar de un programa tan completo. Detrás de cada acto, cada festejo y cada propuesta hay muchas horas de organización, preparación y esfuerzo que muchas veces no se ven, pero que son imprescindibles para que todo salga adelante. Por ello, gracias de corazón a ambas comisiones por su entrega, por su implicación y por trabajar para que todos los vecinos y visitantes pudiéramos disfrutar de unas magníficas fiestas de San Roque 2026.

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El reconocimiento también se hace extensivo a todas las personas, asociaciones, trabajadores, colaboradores y vecinos que, de una manera u otra, han aportado su granito de arena para hacer posible estas fiestas.